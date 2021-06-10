Новая форма сборной Украины: какой элемент в УЕФА обязали убрать

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Вечканова Елена
Украинские
футболисты, участвующие в чемпионате Евро-2020, уже несколько дней находятся в
центре всеобщего внимания. И не только из-за впечатляющей победы над киприотами, но и из-за своей обновленной формы. Впрочем, по информации
российских СМИ, нашу сборную могут заставить слегка изменить внешний вид
форменных футболок.
УЕФА обязала убрать надпись "Героям слава" с формы сборной Украины. Коллаж: Страна.юа
Как сообщают в
издании "Чемпионат", представители Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА), пересмотрели свое отношение к новенькой сине-желтой форме украинцев. Спортивные
чиновники решили, что один из национальных лозунгов, а именно "Героям слава!"
следует убрать с футболок. И это — несмотря на то, что он спрятан на изнаночной
стороне одежды.
При этом фразу "Слава
Украине!", вышитую на спине футболки, разрешено использовать и дальше. "Не пострадало" и изображение контуров нашего государства, которое включает и аннексированный
Россией Крым, а также временно оккупированные территории Донбасса.
Несмотря на то, что прежде в УЕФА полностью одобрили подобный вид форменной одежды для украинской футбольной сборной, решение пришлось пересмотреть. Это произошло после многочисленных заявлений россиян, а также конкретного запроса, который прислал Российский футбольный союз.
Во фразе "Героям
слава" усмотрели некий политический подтекст, который, согласно правилам УЕФА,
может быть привязан к конкретным историческим событиям. Вероятно, речь идет, в
первую очередь, о Революции Достоинства. К тому же слова "Слава Украине! Героям
слава!" являются приветствием в рядах ВСУ. В организации ссылаются на 5 пункт
существующего регламента.
Официального ответа от украинской сборной пока не поступало, но некоторые украинские медиа отмечают, что в пресс-службе тренера Андрея Шевченко информацию насчет формы подтвердили.
Отметим, что наши спортсмены уже успели отыграть один из матчей в новой экипировке — с Кипром (и выиграли "всухую" 4:0).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какого мнения насчет обновленной формы украинских футболистов на Евро-2020 отечественные эксперты. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как на истерику российских политиков насчет украинской карты на футболках сборной Украины отреагировал Андрей Шевченко.
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