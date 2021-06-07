Новая форма сборной Украины по футболу: почему в РФ устроили скандал

Украина представила новую футбольную форму, в которой национальная сборная выступит на Евро-2020 (тот стартует на этой неделе), однако ее дизайн вызвал гнев у российских чиновников и пропагандистов. На форме Украина изображена в ее государственных границах, включая временно оккупированные территории.

Новая форма сборной Украины по футболу - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты оценили для издания "Комментарии" этот ход Украины и достаточно резкую реакцию Россию, которую уже выразили ряд депутатов Госдумы, а также представители МИД РФ и отдельные спортивные функционеры.

По мнению доктора юридических наук экс-постпреда президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, причины развернутой властью РФ и подконтрольными ей медиа истерии касательно униформы украинских футболистов рационально объяснить достаточно сложно.

Видим очередной иррациональный приступ имперского шовинизма

"Да, в России с 2014 года существует политика внешнего лоббирования так называемого "воссоединения Крыма" на всевозможных уровнях, в основном путем подкупа и работы спецслужб. Но успехи таковой деятельности более чем скромные даже на уровне стран-сателлитов РФ, не говоря уже о международных структурах. Напомню, что то же самое УЕФА с 2014 года пристально следит за тем, чтобы российские команды не проводили "домашние матчи" в Крыму и чтоб на международные турниры ни в каком виде не попадали "крымские российские" футбольные команды. И на самом деле, все, делающие сейчас некие громогласные заявления российские спортивные чиновники и корреспонденты, это прекрасно знают. Поэтому сложно поверить в искренность их "возмущения" футболками украинской сборной с Крымом", — отмечает Борис Бабин.

По его мнению, у россиян в этой сфере теперь есть огромный комплекс неполноценности.

"Ведь на самом деле именно их собственная национальная символика на формах российских спортсменов запрещена международным Спортивным арбитражным судом на два года, до декабря 2022-го. Это произошло после общеизвестной серии допинговых скандалов, — напоминает юрист. — Но данный международный запрет действует лишь на Олимпиады и мировые турниры. На европейские кубки он не распространяется — и вообще-то РФ должна уже этому факту сейчас тихонько радоваться. Но вместо этого видим очередной иррациональный приступ имперского шовинизма, в очередной раз доказывающий настоящее отношение России к украинскому народу, за прошедшие столетия не изменившееся никак и ни в чём".

Можем только поблагодарить оккупантов за то, что они так реагируют на нашу классную форму

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Украина такой формой сделала очень удачный спортивно-политический шаг.

"Пожалуй, наиболее удачный шаг такого направления за годы войны. В данном случае спорт усиливает политику, государственность. С моей точки зрения, это одна из лучших форм, какие мы имели. Потому тем, кто работал над дизайном данной формы, я ставлю большой плюс. За такое следует даже наградить", — отмечает Николай Давидюк.

Он уверен, что хайп, который подняли россияне, только добавляет сил, эпатажа и куража нашей сборной.

"И, понятно, что это добавляет баллов самой Украине. Так что можем только поблагодарить оккупантов за то, что они так реагируют на нашу классную форму", — резюмирует эксперт.

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