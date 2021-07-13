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Главная Новости Спорт футбол Каким образом пилот Формулы-1 пострадал во время финала Евро-2020 на "Уэмбли"
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Каким образом пилот Формулы-1 пострадал во время финала Евро-2020 на "Уэмбли"

Неизвестные обокрали гонщика Формулы-1 во время финала чемпионата Европы

сегодня, 12:20
Автор:

Данило Матюха

У британского гонщика Формулы-1 Ландо Норриса украли часы за сотни тысяч гривен после просмотра финала чемпионата Европы между Англией и Италией на "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Каким образом пилот Формулы-1 пострадал во время финала Евро-2020 на "Уэмбли"

Ландо Норрис - фото: ASN

Журналисты сообщают, что у 21-летнего автогонщика украли часы стоимостью 40 тысяч фунтов (более 1,5 миллиона гривен), когда он подошел к своей машине после окончания игры, чтобы ехать домой.

"Вся команда поддерживает Ландо, и мы уверены, что фанаты автоспорта присоединятся к нам и пожелают ему всего наилучшего в преддверии Гран-при в Великобритании в эти выходные. Поскольку это дело сейчас в полиции, мы не можем прокомментировать больше", — сообщили в команде автогонщика.

Ландо Норрис известен тем, что дружит с несколькими игроками сборной Англии. В настоящее время он занимает четвертое место в борьбе за чемпионство Формулы-1. 

Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-13-formel-1-koerer-fik-stjaalet-sit-ur-paa-wembley
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