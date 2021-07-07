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Главная Новости Спорт футбол Как травмированный Спинаццола радовался выходу Италии в финал Евро-2020 (ВИДЕО)
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Как травмированный Спинаццола радовался выходу Италии в финал Евро-2020 (ВИДЕО)

Травмированный игрок поддерживал свою сборную перед экраном телевизора

сегодня, 10:29
Автор:

Данило Матюха








Леонардо Спинаццола поблагодарил своих товарищей по команде после пенальти Жоржиньо против сборной Испании, который вывел Италию в финал Евро-2020. Видео с искренними эмоциями футболиста опубликовала его жена в Instagram.

Как травмированный Спинаццола радовался выходу Италии в финал Евро-2020 (ВИДЕО)

Леонардо Спинаццола - фото из открытых источников

На видео видно, что полузащитник столичной "Ромы" и сборной Италии сидит с перемотанной левой ногой. Как известно недавно игрок перенес операцию, связанную с его недавней травмой. 

Наслаждаясь победой Спинаццола выкрикивает "Grazie, ragazzi!", что переводится как: "Спасибо, ребята!". В оригинальных сторис жены футболиста были опубликованы слова "спасибо за финал".


После выхода в финал чемпионата Европы команда также не забыла о своем травмированном коллегеНа пресс-конференции награждения званием лучший игрок матча, Федерико Кьеза заявил, что его команда хотела посвятить эту победу своему товарищу по сборной Леонардо Спинаццоле. По его словам, вся команда переживает за него и теперь надеется, что сможет доставить ему еще большую радость

Напомним, что Итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгии на Евро-2020. Журналисты сообщают, что полузащитник "Ромы" все же вернулся на сборы итальянской команды и получил овации товарищей. Но, к сожалению, Спинаццоле грозит полгода инактива из-за полученной травмы.

Отметим, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за десять минут до конца матча счет сравнял с Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4Ytx88CqFY
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