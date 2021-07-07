Евро-2020: Первый финалист - сборная Италии

Итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия – Дания.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Первые 45-ть минут были равными по игре и по моментам. На 60-й минуте второго тайма Италия выходит вперед. Федерико Кьеза классно пробил в угол ворот с линии вратарской. Испания долго не отвечала на атаки итальянцев, но свой гол забила.

На 80-й минуте Мората продрался везде защиту Скуадры адзурры и пробил в угол ворот — 1:1. Основное время этой игры победителя не определило.

Первая дополнительная 15-минутка прошла с моментами у обеих команд. В финал Италию вывел точный удар в угол ворот от Жоржиньо. Италия выиграла полуфинал по пенальти со счетом 4: 2. В финальном матче Италия сыграет с победителем пары Англия — Дания.

Напомним, стало известно, как полузащитник сборной Александр Зинченко потратит призовые деньги, которые ему выплатят за участие в Евро-2020. Футболист решил профинансировать приезд в Украину известного детского хирурга Клауса Экснера. Такая информация появилась в Instagram сборной. В сообщении говорится, что футболист сам оплатил приезд врача во Львов. "24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020, приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга", — говорится в сообщении. Детский хирург Клаус Экснер целую неделю будет оперировать детей с врожденными пороками и после ожоговыми травмами.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу.

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