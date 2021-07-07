Евро-2020: Первый финалист - сборная Италии

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Ольга Чародий
Итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию и стали первым
финалистом чемпионата Европы, теперь они встретятся с победителем пары Англия –
Дания.
Евро-2020 (фото из открытых источников)
Первые 45-ть минут были равными по игре и по моментам. На
60-й минуте второго тайма Италия выходит вперед. Федерико Кьеза классно пробил
в угол ворот с линии вратарской. Испания долго не отвечала на атаки итальянцев,
но свой гол забила.
На 80-й минуте Мората продрался везде защиту Скуадры адзурры
и пробил в угол ворот — 1:1. Основное время этой игры победителя не определило.
Первая дополнительная 15-минутка прошла с моментами у обеих команд. В финал Италию вывел точный удар в угол ворот от Жоржиньо. Италия выиграла полуфинал по пенальти со счетом 4: 2. В финальном матче Италия сыграет с победителем пары Англия — Дания.
Напомним, стало известно, как полузащитник сборной Александр Зинченко потратит призовые деньги, которые ему выплатят за участие в Евро-2020. Футболист решил профинансировать приезд в Украину известного детского хирурга Клауса Экснера. Такая информация появилась в Instagram сборной. В сообщении говорится, что футболист сам оплатил приезд врача во Львов. "24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020, приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга", — говорится в сообщении. Детский хирург Клаус Экснер целую неделю будет оперировать детей с врожденными пороками и после ожоговыми травмами.Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу.
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