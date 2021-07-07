Кому игроки сборной Италии пресвятилы свою победу в полуфинальном матче Евро-2020

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Данило Матюха
Игрок сборной Италии, который открыл счет в полуфинальном матче против команды Испании Федерико Кьеза был назван лучшим игроком матча. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сборная Италии - фото из открытых источников
На пресс-конференции награждения итальянец заявил, что его команда хотела посвятить эту победу своему товарищу по сборной Леонардо Спинаццоле, который сломал ахиллово сухожилие в четвертьфинале против сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Также Федерико Кьеза подчеркнул, что Испания имеет отличных игроков и это был очень не простой матч.
Кьеза вывел Италию вперед во время матча, прежде чем его одноклубник испанец Альваро Мората сравнял счет и перевел матч в дополнительное время. Но к сожалению молодой итальянец не смог закончить игру из-за судорог после огромного расхода энергии и был заменен на 105 минуте.
Напомним, что Итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгии на Евро-2020. Журналисты сообщают, что защитник "Ромы" все же вернулся на сборы итальянской команды и получил овации товарищей. Но, к сожалению, Спинаццоле грозит полгода инактива из-за полученной травмы.
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