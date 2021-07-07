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Главная Новости Спорт футбол Кому игроки сборной Италии пресвятилы свою победу в полуфинальном матче Евро-2020
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Кому игроки сборной Италии пресвятилы свою победу в полуфинальном матче Евро-2020

Игроки итальянской сборной поддержали своего травмированного коллегу

сегодня, 08:57
Автор:

Данило Матюха

Игрок сборной Италии, который открыл счет в полуфинальном матче против команды Испании Федерико Кьеза был назван лучшим игроком матча. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Кому игроки сборной Италии пресвятилы свою победу в полуфинальном матче Евро-2020

Сборная Италии - фото из открытых источников

На пресс-конференции награждения итальянец заявил, что его команда хотела посвятить эту победу своему товарищу по сборной Леонардо Спинаццоле, который сломал ахиллово сухожилие в четвертьфинале против сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

"Мы посвящаем эту победу Спинаццоле. Мы также играем за него и теперь надеемся, что сможем доставить ему большую радость", — сказал Кьеза.

Также Федерико Кьеза подчеркнул, что Испания имеет отличных игроков и это был очень не простой матч.

"Испания имеет отличных игроков и умеет играть в высококачественный футбол. Она это показала. Но мы были едины, и я думаю, что в конце концов нас за это вознаградили", — сказал нападающий из туринского "Ювентуса".

Кьеза вывел Италию вперед во время матча, прежде чем его одноклубник испанец Альваро Мората сравнял счет и перевел матч в дополнительное  время. Но к сожалению молодой итальянец не смог закончить игру из-за судорог после огромного расхода энергии и был заменен на 105 минуте.

"У нас всего несколько дней. Но в этом сезоне я всегда играл каждые три дня, и я уверен, что достигну максимума в финале", — ответил Кьеза, на то сможет ли он восстановить силы до финала Евро-2020 в воскресенье.

Напомним, что Итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгии на Евро-2020. Журналисты сообщают, что защитник "Ромы" все же вернулся на сборы итальянской команды и получил овации товарищей. Но, к сожалению, Спинаццоле грозит полгода инактива из-за полученной травмы.


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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/eurocopa/20210707/410416252661/chiesa-mvp-esta-victoria-la-dedicamos-a-spinazzola.html
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