Как "Нафтогаз" собирается увековечить Андрея Шевченко в случае победы над Швецией на Евро-2020

Руководство "Нафтогаза" собирается назвать одну из своих нефтескважин именем легендарного украинского игрока, владельца золотого мяча, а ныне тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Такое сообщение появилось на странице компании в Facebook.

Андрей Шевченко - фото из открытых источников

Но есть одно важное условие. Мощнейшая скважина "Нафтогаза" будет названа в честь Шевченко только в случае если сборная Украины вечером 29 июня одержит победу в поединке со Швецией и пройдет в 1/4 финала Евро-2020.

В компании напомнили, что однажды Украина уже побеждала Швецию со счетом 2-1 на Евро-2012, которое проходило в Украине. Тогда победе поспособствовал именно Андрей Шевченко, забив победный дубль.





Напомним, что на предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко отметил несколько важных плюсов, которые имеет шведская сборная: это и их "определенный стиль" — они могут играть, как "агрессивно", так и слегка уступать противнику, и два нападающих, которых украинский тренер считает "хорошими". В любом случае спортсмен подчеркнул, что команда Украины готова сразиться за победу и выход в четверть финала.

К слову, играть наши парни собираются в синих комплектах спортивной формы. Вратарь, предварительно, должен быть в черно-оранжевом комплекте. Шведы же выйдут на поле в желтом, а их голкипер будет в серой экипировке с бирюзовыми элементами.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы букмекеры дают на предстоящий матч между шведами и украинцами. Кто в любимчиках болельщиков, а кто — аутсайдер, читайте в нашем материале.

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