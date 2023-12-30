Известно, кто стал лучшим игроком года в киевском "Динамо"

21-летний форвард "Динамо" Владислав Ванат завоевал звание лучшего игрока года 2023. За его кандидатуру проголосовали 62% болельщиков в опросе, который проходил в Telegram канале клуба, передают "Комментарии".



Футболисты "Динамо". Фото прес-служба клуба

В голосовании приняли участие более 12 тысяч болельщиков, большинство из которых поддержали кандидатуру Ваната. Второе место занял Виталий Буяльский с 16 процентами, а третьим Назар Волошин у которого 7% голосов.

В текущем сезоне Владислав Ванат окончательно закрепился в роли основного нападающего и забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Такие показатели позволяют ему быть лучшим бомбардиром клуба и украинской премьер-лиги. Предыдущими триумфаторами были Николай Шапаренко в 2021 году и Виталий Буяльский в 2022 году.

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



