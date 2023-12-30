Гол Роналду помог "Аль-Насру" разгромить соперника: обзор матча



















Сегодня в 19 туре Саудовской профессиональной лиги встречались "Аль Таавон" и "Аль-Наср", за который играет Криштиану Роналду. Обзор самых интересных моментов матча и голов, в частности Роналду, смотрите в материале "Комментариев".



Роналду забил гол. Фото прес-служба Аль-Насра

Обзор матча





Места в турнирной таблице

В турнирной таблице Саудовской профессиональной лиги после 19 туров Аль-Наср находится на второй позиции и отстает от лидера Аль-Хиляля на семь баллов. "Аль Таавон" идет четвертым и имеет 34 очка.

Игра Роналду

Криштиану Роналду в свои 38 лет идет лидером бомбардирской гонки чемпионата Саудовской Аравии. Португалец провел 18 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

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