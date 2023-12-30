Главный тренер "Бенфики" похвалил Трубина: что сказал наставник

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Вчера в 15-м туре Португальской лиги "Бенфика" дома победила "Фамакаликан" со счетом 3:0. Анатолий Трубин записал на свой счет очередной сухой матч. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт отметил прогресс Трубина.
Трубин перед матчем. Фото пресс-лужба Бенфики
Мы переживаем хороший момент. В течение последних недель мы много работали, чтобы изменить ситуацию. Игроки всегда дерутся, даже в сложных матчах. Последние три недели у нас были сложные матчи, и мы смогли победить в них – хороший знак. Сегодня у нас не было многих игроков, и нам пришлось произвести определенные изменения.
В футболе важно все. Конечно, важно забивать голы, но нужно и хорошо защищаться. Главное – это защита. Трубин все больше и больше растет, ему все удается. Мы всегда можем рассчитывать на него, когда это необходимо.
В целом, стабильность в защите очень важна, потому что если она есть, значит, не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать матчи. Как я говорил несколько недель назад, мы еще можем поработать над эффективностью в атаке. В конце матча у нас возникли определенные проблемы, связанные с тем, что мы забили всего один гол.
Пока наша игра неидеальна, но мы можем рассчитывать на всех игроков. Для меня это хороший знак, потому что он означает, что игроки в хорошей форме, а также то, что командный дух на высоком уровне. В новом году мы должны продолжать играть именно в такой футбол с таким менталитетом, – отметил наставник.
Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.
Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Обсуждения
Новости