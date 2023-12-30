Главный тренер "Бенфики" похвалил Трубина: что сказал наставник

Вчера в 15-м туре Португальской лиги "Бенфика" дома победила "Фамакаликан" со счетом 3:0. Анатолий Трубин записал на свой счет очередной сухой матч. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт отметил прогресс Трубина.



Трубин перед матчем. Фото пресс-лужба Бенфики

Мы переживаем хороший момент. В течение последних недель мы много работали, чтобы изменить ситуацию. Игроки всегда дерутся, даже в сложных матчах. Последние три недели у нас были сложные матчи, и мы смогли победить в них – хороший знак. Сегодня у нас не было многих игроков, и нам пришлось произвести определенные изменения.

В футболе важно все. Конечно, важно забивать голы, но нужно и хорошо защищаться. Главное – это защита. Трубин все больше и больше растет, ему все удается. Мы всегда можем рассчитывать на него, когда это необходимо.

В целом, стабильность в защите очень важна, потому что если она есть, значит, не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать матчи. Как я говорил несколько недель назад, мы еще можем поработать над эффективностью в атаке. В конце матча у нас возникли определенные проблемы, связанные с тем, что мы забили всего один гол.

Пока наша игра неидеальна, но мы можем рассчитывать на всех игроков. Для меня это хороший знак, потому что он означает, что игроки в хорошей форме, а также то, что командный дух на высоком уровне. В новом году мы должны продолжать играть именно в такой футбол с таким менталитетом, – отметил наставник.