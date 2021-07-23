Футбольно-коронавирусный скандал в России: за что судью отстранили от работы

Стала известна причина, по которой арбитр Николай Волошин был отстранен от работы на матчах профессиональных российских лиг. Об этом сообщает Sport24.

Николай Волошин - фото из открытых источников

10 июля появилась информация о том, что 36-летний судья не попал в списки арбитров, допущенных до работы в Российской Премьер Лиге (РПЛ), Олимп-ФНЛ (вторая после РПЛ лига) и Олимп-II (третий эшелон российского футбола) дивизионе Футбольной национальной Лиги (ФНЛ) в сезоне-2021/22.

Такое решение было принято, так как последние полгода Волошин ездил на матчи ФНЛ с поддельными ПЦР-тестами. Арбитры же обязаны делать новый ПЦР-тест перед каждой игрой, при этом Российская Федерация Спорта (РФС) компенсирует судьям затраты. Избегая реального ПЦР-теста, Волошин подвергал опасности здоровье игроков, организаторов и коллег, что руководство сочло безответственным и неприемлемым.

Волошин работал в РПЛ последние три года. На его счету 35 матчей чемпионата России в роли главного судьи.

Напомним, что во время прошедшего чемпионата Европы было зафиксировано гораздо меньше фолов по сравнению с Евро, которое проходило во Франции в 2016 году (-176), больше минут результативной игры (на 2 минуты и 21 секунду), меньше желтых карточек (-31), но в половину больше красных (6 — в этом году и 3 — в 2016) и больше пенальти (17 — на Евро-2020 и 12 — во Франции).

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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