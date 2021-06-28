Франция – Швейцария: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Футбольная сборная Франции является фаворитом поединка со Швейцарией в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч состоится сегодня, 28 июня, в Бухаресте, пишет издание OBOZREVATEL.

Франция - Швейцария: прогноз букмекеров на матч. Фото из открытых источников

Ставки на победу французской сборной принимаются за коэффициент 1,60, ничья – за 3,80, в то время как триумф их соперников в основное время можно поставить за 6,00. Что касается выхода в четвертьфинал, то котировки на Францию составляют 1,28, а на Швейцарию – 3,50.





На старте Чемпионата действующие чемпионы обыграли "группу смерти", в которую, кроме нее, попали Германия, Португалия и Венгрия. Сборная Швейцарии разместилась на третьем месте в квартете А, пропустив вперед Италию и Уэльс.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозов букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка.

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020.





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