Чей гол стал лучшим на Евро-2020



















Мастерский гол Патрика Шика с центра футбольного поля в ворота сборной Шотландии был признан лучшим голом чемпионата Европы. Об этом сообщает УЕФА.

Патрик Шик - фото из открытых источников

Европейская футбольная ассоциация УЕФА обнародовала 10 заявленных голов, которые боролись за титул наилучшего забитого мяча турнира в ходе публичного голосования. В список вошел и гол Андрея Ярмоленка в ворота сборной Бельгии. Тогда украинский игрок ненадолго сравнял счет в очень напряженном матче, но нашим футболистам так и не удалось заполучить очки.

В число заявленных голов также вошел превосходно исполненный удар датчанина Миккеля Дамсгаарда со штрафного в полуфинальном матче Евро-2020.

Все 10 голов были выбраны группой футбольных экспертов из 16 человек, которые когда-либо возглавляли тренерские отделы организаций.

Самым лучшим взятием ворот оказался сенсационный дальний удар чеха Патрика Шика в матче первого тура Евро-2020 против Шотландии. Всего лишь за 24 часа за него проголосовало более 800 тысяч человек.





Напомним, что награду лучшего молодого игрока Чемпионата Европы по футболу получил 18-летний полузащитник Испании Ода Педри. Несмотря на свой юный возраст, футболист стал не только незаменимым полузащитником для испанской сборной, но и прекрасно проявил себя в прошлом дебютном футбольном сезоне, где провел 37 матчей, выступая за "Барсу". Эксперты уже заявляют, что он станет одним из лучших игроков в следующем году.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.





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