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Главная Новости Спорт футбол Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020
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Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020

Наименьшие шансы победить на чемпионате у Австрии

сегодня, 10:19
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала, пишет OBOZREVATEL.

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020 - фото из открытых источников

Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретиться с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность у Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразиться в матче со сборными Швеции и Франции соответственно.  Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.

А вот в тройку главных фаворитов чемпионата вошли Франция (5.00), Италия (7.00) и Англия (7.50).

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020 - фото 2

Напомним, что впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е подопечные Андрея Шевченко сумели попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. 

Как стало известно, поединок Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/football/bukmekeryi-otsenili-shansyi-sbornoj-ukrainyi-na-vyiigryish-evro-2020.htm?_ga=2.184309926.123498506.1624340863-227395441.1620644266&_gl=1*14buwqv*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDUxNTIxNS4xNS
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