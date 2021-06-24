По состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала, пишет OBOZREVATEL.

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить на Евро-2020 - фото из открытых источников

Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретиться с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность у Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразиться в матче со сборными Швеции и Франции соответственно. Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.

А вот в тройку главных фаворитов чемпионата вошли Франция (5.00), Италия (7.00) и Англия (7.50).





Напомним, что впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е подопечные Андрея Шевченко сумели попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции.

Как стало известно, поединок Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской.





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