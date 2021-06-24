Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала Евро-2020

Стали известны все пары 1/8 финала после завершения всех матчей группового этапа Чемпионата Европы-2020. Сборная Украины, которая вышла в плей-офф континентального первенства впервые в истории, в матче следующего раунда сыграет против команды Швеции.

Сборная Украины по футболу (фото из открытых источников)

Как стало известно, Ппоединок Швеция — Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция — Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Валидол, корвалол и валерьянка — именно с таким набором отечественные болельщики, вероятно, планируют наблюдать за решающими судьбу украинской сборной на чемпионате "Евро-2020" матчами. Все четыре футбольных поединка пройдут в среду, 23 июня. Как Украина может "зацепиться" за место в плей-офф. После фантастической победы хорватов над Шотландией, как и в предыдущих прогнозах, существует несколько комбинаций для исхода матчей, которые будут благословением для отечественных футболистов.

Наиболее реальными к осуществлению являются предсказания экспертов насчет результата поединков между сборными Швеции и Польши, и также Испании и Словакии. Самым оптимальным, по мнению специалистов, для Украины будет следующий расклад: испанская сборная одерживает победа над словацкой с любым счетом, но разницей в два мяча (либо вариантами 3:2, 2:1, 1:0). Однако такой ориентир сработает лишь при дополнении от другого матча — если Швеция сможет выстоять против польской команды. К слову, в таком случае украинским болельщикам пора игнорировать тот факт, что за Польшу выступает спортсмен Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира в прошлом году.













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