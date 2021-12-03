Бизнес обладателя "Золотого мяча" может рухнуть в Барселоне

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Олег Терещенко
Скорее
всего Лионелю Месси придется снести свой отель в Барселоне. Здание, не соответствует
стандартам города, поэтому городские власти поставили звездного аргентинца
перед фактом. По сообщению prsport.net, стоимость отеля ровняется 26 млн.
фунтов.
Отель Месси - фото prsport.net
Отель
под названием "MiM Sitges", у которого целых 4 звезды, был построен практически
рядом с усадьбой Лионеля Месси, вовремя его пребывании в каталонском клубе.
На
сегодняшний день обе стороны ожидают официальное решение суда по сносу здания.
На предупреждение властей, представители Месси молчат. При том, что сам
футболист заявил о том, что узнал об этом решении властей от журналистов.
Сам
отель имеет 77 номеров, пять из которых полулюкс и один люкс. Летом,
стандартный номер в отеле обойдется клиенту в 105 фунтов за ночь. Изюминкой
отдыха в этом здании является крыша, на которой есть бассейн, и с которой
открывается шикарный вид на Барселону и Средиземное море. Так же в отеле есть
спа-салон с широким спектром услуг.
Стоит
отметить, что Месси изначально построил это здание по всем экологическим
нормам. – все строительные материал отеля либо были на переработанные, либо
могут поддаваться переработке. Более
того, использованная вода повторно очищается и используется в туалетных
комнатах и для полива зеленого уголка отеля.
Ранее
информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что известный клуб из Турина празднует свой юбилей. Также "Комментарии" сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ и кто стал владельцем "Золотого мяча".
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