Бизнес обладателя "Золотого мяча" может рухнуть в Барселоне

Скорее всего Лионелю Месси придется снести свой отель в Барселоне. Здание, не соответствует стандартам города, поэтому городские власти поставили звездного аргентинца перед фактом. По сообщению prsport.net, стоимость отеля ровняется 26 млн. фунтов.

Отель Месси - фото prsport.net

Отель под названием "MiM Sitges", у которого целых 4 звезды, был построен практически рядом с усадьбой Лионеля Месси, вовремя его пребывании в каталонском клубе.

На сегодняшний день обе стороны ожидают официальное решение суда по сносу здания. На предупреждение властей, представители Месси молчат. При том, что сам футболист заявил о том, что узнал об этом решении властей от журналистов.

Сам отель имеет 77 номеров, пять из которых полулюкс и один люкс. Летом, стандартный номер в отеле обойдется клиенту в 105 фунтов за ночь. Изюминкой отдыха в этом здании является крыша, на которой есть бассейн, и с которой открывается шикарный вид на Барселону и Средиземное море. Так же в отеле есть спа-салон с широким спектром услуг.

Стоит отметить, что Месси изначально построил это здание по всем экологическим нормам. – все строительные материал отеля либо были на переработанные, либо могут поддаваться переработке. Более того, использованная вода повторно очищается и используется в туалетных комнатах и для полива зеленого уголка отеля.

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