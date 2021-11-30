Владельцем "Золотого мяча" стал аргентинец: интрига продолжалась до последнего

В понедельник, 29 ноября, в Париже состоялась 65-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, по версии журнала France Football.

Лионель Месси с наградой - фото Getty Images

Приз лучшего игрока года в седьмой раз получил нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси. Обладатель "Золотого мяча" установил рекорд за всю историю наград. До него, трижды лучшими футболистами мира становились: Йохан Кройфф, Мишель Платини и Марко ван Бастен. Пять раз престижную награду вручали Криштинану Роналду.

Как не странно, но большинство специалистов и болельщиков считали, что "Золотой мяч" должен был получить нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский. Однако, польский голеадор (в этом году он забил за клуб 53 гола) занял в голосовании почетное второе место. И тем не менее, организаторы футбольного праздника не оставили его без утешительного приза. Левандовскому вручили приз "Лучшему бомбардиру года".

Третье место досталось полузащитнику сборной Италии и лондонского "Челси" Жоржиньо.

Что касается вечного конкурента Месси португальца Роналду, то нападающий "МЮ" довольствовался лишь шестой позицией.

Почему Месси

34-летний аргентинский нападающий побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб. Почти всю свою карьеру Месси провел в каталонской "Барселоне", где и получил свое мировое призвание. В течении 13 сезонов подряд он забивал не менее 20 голов и стал первым в истории игроком одной из пяти сильнейших лиг Европы.

В этом сезоне Лионель перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Многие считают, что именно здесь он и завершит свою звездную карьеру.

Летом 2021 года аргентинцу все же удалось стать чемпионом Южной Америки, выиграв со своей сборной Кубок Америки.

Стоит отметить, что в 2020 году организаторы премии впервые за всю историю празднования решили отказаться от вручения награды. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. По мнению большинства футбольных специалистов, "Золотой мяч" должен был получить Роберт Левандовский, но у него, его просто украли.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что известен обладатель "Золотого мяча": бывший футболист "МЮ" и сборной Франции поделился информацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!