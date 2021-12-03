Известный клуб из Турина празднует свой юбилей: дерби со "старой сеньорой" скудетто, авиакатастрофа и прочее

Ровно 115 лет назад в Турине в одном из пабов города несколько игроков "Ювентуса" вместе с президентом клуба Альфредом Диком подписали соглашение о создании футбольного клуба "Торино".

Эмблема ФК "Торино" - фото с открытых источников

Рождение команды

Еще в 1891 году в Пьемонте было создано спортивное общество "Интернационале Торино". Им управлял Герцог Абруцци. 1894 в Турине появилась команда "Торинезе", которая через шесть лет поглотила общество Абруции. А уже 3 декабря 1906 родился футбольный клуб "Торино".

Первым президентом клуба стал Ганс Скоенброд, считавшийся очень посредственным футболистом, но хорошим организатором. Правда, он недолго управлял "Торино". Через год его в должности сменил Альфредо Дик.

Цвета команды

Сначала у "Торино" цвета футболок были черно-желтыми в вертикальную полоску. Но потом на смену им пришел гранатовый цвет. По одной из версий, Дик был болельщиком швейцарского "Серветта", у которых были такие же футболки.

По другой версии, такой цвет был на одежде Бригады Савойя, которая в 1706 году принесла вести об освобождении города Турин от французских солдат.

"Боевое крещение" и первое чемпионство

Свой первый матч "Торино" сыграло 16 декабря 1906 года против "О Верчелли". Игра проходила на выезде. Поединок завершился победой "гранатовых" со счетом 3:1. В январе следующего года произошло первое "туринское дерби", в котором "Торино" с минимальным счетом обыграло "Ювентус" 2:1. Через месяц снова дерби, и снова победа "гранатовых", но с более убедительным счетом — 4:1.

Свое первое Скудето (чемпионство) "Торино" завоевало в 1927 году. Но самый чемпионский пик для команды пришелся на период с 1942 по 1949 год, когда "гранатовые" пять раз подряд становились чемпионами Италии.

К сожалению, чемпионскую сказку команды оборвала трагедия, произошедшая 4 мая 1949 года. Тогда после товарищеского матча в Лиссабоне против "Бенфики" самолет, на котором домой возвращалось "Торино", разбился. Все находившиеся на борту погибли.

На сегодняшний день "Торино" не радует своих болельщиков чемпионской игрой. В активе середняка Серии А значится всего восемь Скудето. Клуб выступает на туринском "Стадио Олимпико", а его цвета по-прежнему остаются гранатовыми, а также белыми и черными.

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