Известный клуб из Турина празднует свой юбилей: дерби со "старой сеньорой" скудетто, авиакатастрофа и прочее

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Олег Терещенко
Ровно 115 лет назад в Турине в одном из пабов города несколько игроков "Ювентуса" вместе с президентом клуба Альфредом Диком подписали соглашение о создании футбольного клуба "Торино".
Эмблема ФК "Торино" - фото с открытых источников
Еще в 1891 году в Пьемонте было создано спортивное общество "Интернационале Торино". Им управлял Герцог Абруцци. 1894 в Турине появилась команда "Торинезе", которая через шесть лет поглотила общество Абруции. А уже 3 декабря 1906 родился футбольный клуб "Торино".
Первым президентом клуба стал Ганс Скоенброд, считавшийся очень посредственным футболистом, но хорошим организатором. Правда, он недолго управлял "Торино". Через год его в должности сменил Альфредо Дик.
Сначала у "Торино" цвета футболок были черно-желтыми в вертикальную полоску. Но потом на смену им пришел гранатовый цвет. По одной из версий, Дик был болельщиком швейцарского "Серветта", у которых были такие же футболки.
По другой версии, такой цвет был на одежде Бригады Савойя, которая в 1706 году принесла вести об освобождении города Турин от французских солдат.
Свой первый матч "Торино" сыграло 16 декабря 1906 года против "О Верчелли". Игра проходила на выезде. Поединок завершился победой "гранатовых" со счетом 3:1. В январе следующего года произошло первое "туринское дерби", в котором "Торино" с минимальным счетом обыграло "Ювентус" 2:1. Через месяц снова дерби, и снова победа "гранатовых", но с более убедительным счетом — 4:1.
Свое первое Скудето (чемпионство) "Торино" завоевало в 1927 году. Но самый чемпионский пик для команды пришелся на период с 1942 по 1949 год, когда "гранатовые" пять раз подряд становились чемпионами Италии.
К сожалению, чемпионскую сказку команды оборвала трагедия, произошедшая 4 мая 1949 года. Тогда после товарищеского матча в Лиссабоне против "Бенфики" самолет, на котором домой возвращалось "Торино", разбился. Все находившиеся на борту погибли.
На сегодняшний день "Торино" не радует своих болельщиков чемпионской игрой. В активе середняка Серии А значится всего восемь Скудето. Клуб выступает на туринском "Стадио Олимпико", а его цвета по-прежнему остаются гранатовыми, а также белыми и черными.
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