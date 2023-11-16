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Сегодня состоится пресс-конференция боя Усик – Фьюри: где и во сколько смотреть

Бой Усика против Фьюри может состояться 17 февраля

сегодня, 13:48
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня, в 20:00, в мире бокса состоится историческое событие — пресс-конференция перед большим боем между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри ( 34-0-1, 24 КО), сообщает Top Rank Boxing.

Сегодня состоится пресс-конференция боя Усик – Фьюри: где и во сколько смотреть

Битва взглядов Усика и Фьюри. Фото с открытых источников

Пресс-конференция состоится в Лондоне и начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно будет на YouTube канале Top Rank Boxing. В ходе мероприятия могут объявить, что бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля.



Битва взглядов Усика и Фьюри

После боя британца с Фрэнсисом Нганну, непобедимый украинский чемпион Александр Усик с рекордом 21-0, 14 КО, поднялся на ринг, чтобы провести битву взглядов с Фьюри. Во время этого Усик сказал Фьюри, что ждет его 23 декабря, а тот в свою очередь ответил, что может боксировать хоть сейчас. Но, учитывая нокдаун и травмы на лице британца, вряд ли он говорил это серьезно.

Больше спортивных новостей

Напомним, что 18 ноября состоится бой за пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе между непобедимым украинцем Ярославом Амосовым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Где и когда смотреть это сражение читайте в материале "Комментариев".

Читайте также, что Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC, провел свой дебютный бой в боксе против чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Несмотря на поражение, камерунец выдал очень близкое сражение и вошел в топ 10 рейтинга WBC.

"Комментарии" также писали, что израильский вингер Манор Соломон стал объектом громкого трансферного спора между футбольными клубами "Шахтер" и "Тоттенхэм". По информации, поступившей от Fotospor, стороны достигли договоренности и "шпоры" признали необходимость выплаты компенсации украинскому клубу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MYTVlz57uZk
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