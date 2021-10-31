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Ломаченко-Комми: стало известно, когда состоится бой

Промоутерская компания TopRank официально объявила, что бой Василия Ломаченко и Ричарда Комми состоится в декабре

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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33-летний украинский боксер Василий Ломаченко вернется на ринг в конце текущего года. Его бой с ганским спортсменом состоится 11 декабря. Об этом сообщила промоутерская компания TopRank.

Ломаченко-Комми: стало известно, когда состоится бой

Василий Ломаченко / Фото: @lomachenkovasiliy

Противостояние боксеров пройдет в Нью-Йорке. Ранее промоутер Боб Арум сообщал, что бойцы выйдут на ринг арены "Madison Square Garden". Это будет второе сражение украинца после фиаско от Теофимо Лопеса.

Отметим, что поединок с ганцем Ричардом Комми станет вторым для Василия Ломаченко в 2021 году. Этим летом он выходил на ринг с японским боксером Массаиоши Накатани. Он отправил соперника в нокдаун в 5-м раунде, а в девятом раунде рефери остановил бой, и победа техническим нокаутом была присуждена Василию Ломаченко.

Напомним, в октябре 2020 года в Лас-Вегасе украинец Василий Ломаченко и американец Теофим Лопес боролись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. После 12-и раундов, судьи единогласно отдали победу Лопесу. Эта победа принесла ему титул абсолютного чемпиона в своей категории, а украинец — потерял все свои пояса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 34-летний украинский чемпион Александр Усик не называет предварительные сроки, однако уверяет, что для себя уже принял твердое решение по поводу завершения своей карьеры. В ближайших планах у украинца, который есть обладателем трех чемпионских титулов в супертяжелом весе, провести объединительный бой с британцем Тайсоном Фьюри.

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Источник: https://www.boxingscene.com/lomachenko-commey-confirmed-december-11-madison-square-garden--161650
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