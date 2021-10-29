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Усик для себя уже принял решение по поводу завершения карьеры

Боксер Усик знает, когда закончит с карьерой

сегодня, 16:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинский чемпион Александр Усик не называет предварительные сроки, однако уверяет, что для себя уже принял твердое решение по поводу завершения карьеры. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Усик для себя уже принял решение по поводу завершения карьеры

Александр Усик. Фото: boxingphotos.pl

Несмотря на то, что карьера Александра Усика в супертяжелом весе только начала стремительно идти вверх, он отмечает, что уже для себя в голове решил, когда объявит об окончании карьеры. Когда именно Александр готов повесить боксерские перчатки на гвоздь он, конечно же, не говорит.

"У себя в голове я уже все решил. Еще не окончательно, но план по поводу завершения уже есть", — заинтриговал Усик.

В ближайших планах у украинца, который есть обладателем трех чемпионских титулов в супертяжелом весе, провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. В то же время британский супертяж Энтони Джошуа рассчитывает поскорее провести с украинским чемпионом бой-реванш. Джошуа не скрывает, что хочет побыстрее вернуть себе чемпионские пояса, которыми владеет украинец. В последнем интервью британец даже заявил, что, если Александр Усик так захочет, то он бой-реванш даже готов провести в Киеве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Усик возмутился вопросами журналистов о сумме гонорара, который он получил после победы над британским боксером Энтони Джошуа. Говорит, что, если людей, в первую очередь, интересуют именно такие вопросы, то тогда украинцев можно считать пропащим народом. В итоге, Усик так и не дал ответ относительно своего гонорара, отметив, что все, что он получил, заработал честно, пропадая днями на изнурительных тренировках.



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Источник: https://sport.ua/news/559759-aleksandr-usik-u-sebya-v-golove-uzhe-reshil-po-povodu-zaversheniya-karyery
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