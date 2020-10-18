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Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер потерял все свои пояса

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодня ночью в Лас-Вегасе, украинец Василий Ломаченко и американец Теофим Лопес боролись за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. После 12-и раундов, судьи единогласно отдали победу Лопесу. 

Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

Ломаченко - Лопес | twitter.com/espnringside

Первые раунды украинский боксер потратил на изучение противника, после начал активно наращивать свой темп. Лопес при этом пытался действовать агрессивнее, пробивал по корпусу, искал возможности для ударов в голову. 

Большинство экспертов, перед началом боя, предполагали, что на середине американец начнет сдавать позиции, однако, в шестом раунде Лопес выглядел на уровне и был более активным по количеству ударов, чем Ломаченко.  В седьмом раунде его удары были сильнее и максимально точными, но украинскому боксеру удалась отличная встречная комбинация, которой он на мгновение выбил Лопеса из колеи.

В 11-м Ломаченко мощно атаковал соперника, но тот сумел устоять на ногах, а Василий не смог развить свое преимущество перед американцем и отправить его в нокдаун. В последнем раунде боксеры устраивали размен — Ломаченко целил в голову, Лопес — в корпус.

Но судьи единогласно отдали победу американцу — 116:112, 119:109, 117:111. Эта победа принесла ему титул абсолютного чемпиона в легком весе, а украинец — потерял все свои пояса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" после скандальных высказываний в российском фильме.


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