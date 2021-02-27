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Украинский боксер разбил лицо сопернику из Италии, пока тот просил протереть ринг

Максим Продан провел уже 20 поединков на профинге, в 19-ти спортсмен победил, один закончился ничьей

сегодня, 03:57
Автор:

Ольга Чародий








Боксер из Украины Максим Продан победил 26-летнего Николу Кристофори и защитил свой титул чемпиона IBF International в полусреднем весе, сообщает Сегодня.

Украинский боксер разбил лицо сопернику из Италии, пока тот просил протереть ринг

Максим Продан (фото из открытых источников)

На вечере бокса в Милане боец из Черновицкой области одержал досрочную победу.

Долгожданный бой для нашего боксера получился не очень простым, но Максим смог успешно защитить титул. Хотя угол Кристофори был недоволен решением рефери досрочно закончить поединок. В финальном раунде Продан включился и выбил у Кристофори капу. Бой продолжился. Итальянец поскользнулся, но удержался на ногах и невнятно начал показывать рефери, что ринг необходимо вытереть. В этот момент Продан бросился добивать и разбил сопернику лицо.

Таким образом, Кристофори удалось продержаться девять раундов, но в 10-м рефери таки принять решение о прекращении поединка и победу Продана.

Максим Продан провел уже 20 поединков на профинге, в 19-ти спортсмен победил, один закончился ничьей.

Напомним, как  говорится на сайте главы государства, можно будет посещать мероприятия на стадионах. Наполненность помещения должна  не превышать  не более пятидесяти процентов. В частности, разрешено проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 50 процентов мест при условии соблюдения участниками мероприятия санитарных и противоэпидемических мероприятий.


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Источник: https://www.segodnya.ua/
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