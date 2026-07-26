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Українець виграв Кубок Імператора з сумо: йому вручили гігантський макарон (ФОТО)

Український сумоїст Данило Явгусишин став переможцем турніру з сумо Nagoya Basho 2026

26 липня 2026, 17:10
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Slava Kot

Український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає в Японії під ім'ям Аонішікі Арата, став переможцем престижного літнього турніру Nagoya Basho 2026. Завдяки цьому він уже втретє у кар'єрі здобув Кубок Імператора та продовжив зміцнювати репутацію одного з найсильніших борців професійного сумо.

Українець виграв Кубок Імператора з сумо: йому вручили гігантський макарон (ФОТО)

Українець Аонішікі втретє виграв Кубок Імператора. Фото з відкритих джерел

Перед останнім днем змагань українець мав 12 перемог і дві поразки. У заключній сутичці основного турніру він поступився японцю Атаміфуджі, через що одразу троє спортсменів завершили башьо з однаковим результатом. Долю чемпіонства вирішував плей-оф.

Саме там Аонішікі продемонстрував чемпіонський характер. Українець здобув дві перемоги поспіль над своїми головними суперниками, японцем Атаміфуджі та монгольським борцем Кірішімою. Завдяки цьому український сумоїст виборов головний трофей турніру Кубок Імператора.

Ще одним яскравим моментом церемонії нагородження став незвичний подарунок переможцю. Разом з Кубком Імператора Данило отримав величезний макарон, який одразу став однією з найобговорюваніших деталей турніру в соціальних мережах.

Українець виграв Кубок Імператора з сумо: йому вручили гігантський макарон (ФОТО) - фото 2

Перемога також має історичне значення для кар'єри українця. Аонішікі повернув собі високий ранг одзекі та став першим борцем в історії професійного сумо, якому вдалося відновити це звання лише за один турнір і одразу після цього виграти головний титул.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як український біженець Данило Явгусишин став вперше володарем Кубка Імператора в Японії.

Також "Коментарі" писали, як Аонішікі Арата вдруге поспіль виграв Кубок Імператора з сумо.



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