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Украинец выиграл Кубок Императора по сумо: ему вручили гигантский макарон (ФОТО)

Украинский сумоист Даниил Явгусишин стал победителем турнира по сумо Nagoya Basho 2026

26 июля 2026, 17:10
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Slava Kot

Украинец выиграл Кубок Императора по сумо: ему вручили гигантский макарон (ФОТО)

Украинец Аонишики в третий раз выиграл Кубок Императора. Фото из открытых источников

Украинский сумоист Даниил Явгусишин, выступающий в Японии под именем Аонишики Арата, стал победителем престижного летнего турнира Nagoya Basho 2026. Благодаря этому он уже третий раз в карьере завоевал Кубок Императора и продолжил укреплять репутацию одного из сильнейших борцов профессионального.

Перед последним днем соревнований украинец имел 12 побед и два поражения. В заключительной схватке основного турнира он уступил японцу Атамифуджи, из-за чего сразу три спортсмена завершили башо с одинаковым результатом. Судьбу чемпионства решал плей-офф.

Там Аонишики продемонстрировал чемпионский характер. Украинец одержал две победы подряд над своими главными соперниками, японцем Атамифуджи и монгольским борцом Киришимой. Благодаря этому украинский сумоист завоевал главный трофей турнира Кубок Императора.

Еще одним ярким моментом церемонии награждения стал необычный подарок победителю. Вместе с Кубком Императора Данил получил огромный макарон, который сразу стал одной из самых обсуждаемых деталей турнира в социальных сетях.

Украинец выиграл Кубок Императора по сумо: ему вручили гигантский макарон (ФОТО) - фото 2

Победа также имеет историческое значение для карьеры украинца. Аонишики вернул себе высокий ранг одзеки и стал первым борцом в истории профессионального сумо, которому удалось восстановить это звание только за один турнир и сразу после этого выиграть главный титул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинский беженец Даниил Явгусишин стал впервые обладателем Кубка Императора в Японии.

Также "Комментарии" писали, как Аонишики Арата второй раз подряд выиграл Кубок Императора по сумо.



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