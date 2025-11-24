Український біженець став володарем Кубка Імператора в Японії: дивовижне досягнення молодого спортсмена

Український спортсмен і біженець Данило Явгусишин, відомий на арені сумо під ім’ям Аонішікі, став першим представником України, який здобув перемогу на турнірі найвищого рівня в Японії.

Спортсмен Данило Явгусишин. Фото: з відкритих джерел

Він приїхав до країни у 2022 році, коли йому було 18, після початку повномасштабної війни. Тепер 21-річний борець став володарем престижного Кубка Імператора та першим європейцем за останні майже вісім років, кому це вдалося, повідомляє ВВС.

Після завершення турніру у Фукуоці з результатом 12 перемог і трьох поразок, Аонішікі здобув перемогу в плей-оф, здолавши чинного йокодзуна Томокацу Хосьорю — 26-річного чемпіона з Монголії.

Зараз українець перебуває за крок від підвищення до звання озекі — другого за статусом титулу в сумо. Це може стати найшвидшим підйомом у історії. Найвища вершина ієрархії — звання йокодзуна.

На церемонії нагородження Данила запитали, чи задоволений він досягненнями за три роки кар’єри. Сумоїст впевнено заявив, що це "лише початок".

Псевдонім Аонішікі містить ієрогліф "синій" — символічне посилання на кольори українського прапора. Він став лише другим українцем, який пробився до найвищого дивізіону.

Явгусишин почав виступати в сумо ще в сім років, паралельно займаючись дзюдо та вільною боротьбою. Після вторгнення Росії він разом із родиною був змушений тимчасово виїхати до Німеччини, а згодом самостійно перебрався до Японії.

Попри коротку професійну кар’єру, українець швидко завоював симпатію вболівальників завдяки незвичній техніці, стабільному прогресу та вмінням перемагати суперників рідкісними прийомами.

Експерти припускають, що саме він може стати першим європейцем, який дістанеться найвищого титулу сумо — йокодзуна.

Посольство України в Японії привітало спортсмена, наголосивши, що його досягнення є не лише спортивним успіхом, а й символом незламності.

"Він здолав найсильніших суперників і продемонстрував характер, який надихає. Це досягнення має не лише спортивне, а й символічне значення: українці можуть перемагати навіть у найтрадиційніших японських дисциплінах", — йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

