Українець шокував Японію: Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора з сумо

У неділю, 25 січня 2026 року, український сумоїст Данило Явгусишин встановив історичний рекорд, вдруге поспіль здобувши Кубок Імператора на престижному турнірі Hatsu Basho у Токіо. Вирішальна сутичка проти японського спортсмена Сакутаро Атаміфуджі стала справжнім трилером для вболівальників. Обидва борці підійшли до фіналу з однаковим результатом 11 перемог і 3 поразки, але українцю вдалося перемогти завдяки неймовірній витривалості та технічній майстерності, завершивши поєдинок вражаючим кидком, повідомляють "Коментарі".

Данило Явгусишин стає легендою сумо: другий тріумф поспіль у Токіо

Цей турнір став важливим етапом у кар'єрі Явгусишина: він підтвердив свій статус одного з найсильніших європейських сумоїстів і наблизився до титулу європейського йокодзуни. У коментарі після перемоги Данило зізнався, що відчував особливу напругу цього разу, яка значно перевищувала попередні змагання. "Цей турнір був дещо іншим. Було відчуття напруги, якого я ніколи раніше не відчував, але я радий, що зміг перемогти", — зазначив спортсмен.

Цікаво, що Явгусишин став першим озекі за 20 років, який після підвищення до цього рангу одразу виграв юшо. Він народився у Вінниці та почав займатися сумо з семи років. Триразовий чемпіон України, Данило під час повномасштабного вторгнення виїхав до Японії та швидко здобув популярність серед професійних шанувальників сумо, завдяки своїм видатним виступам у дивізіоні Макуучі.

Нагадаємо, що на рік у Японії проходить шість гранд-турнірів сумо. Після перемоги на Hatsu Basho наступний турнір Haru Basho відбудеться в березні в Осаці. Для Явгусишина це шанс підтвердити свій статус і, можливо, стати першим європейцем у ранзі йокодзуни.

Український спортсмен вже став героєм для фанатів сумо не лише в Японії, а й в Україні. Його успіх демонструє, що навіть у новій країні можна досягти найвищих спортивних вершин завдяки таланту, праці та витривалості. Експерти відзначають, що Явгусишин володіє рідкісною здатністю поєднувати технічну майстерність із силою і психологічною стійкістю, що робить його неймовірно небезпечним суперником у фінальних поєдинках.

Масштабні перемоги українця над японськими суперниками вже обговорюються у світових спортивних медіа, а молоді спортсмени України отримали приклад для наслідування. Перемога Явгусишина — це не лише особистий тріумф, а й символ витривалості та патріотизму українських спортсменів на світовій арені.

Читайте також в "Коментарях" про новий тренд у фітнесі, про який мовчать дієтологи: як правильно голодувати за типом тіла.