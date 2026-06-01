Світоліна – Костюк: прогноз ШІ на історичний чвертьфінал Roland Garros-2026

Український теніс отримав унікальний момент, коли вперше в історії дві представниці України Еліна Світоліна та Марта Костюк зустрінуться між собою на стадії чвертьфіналу турніру Великого шолома. Штучний інтелект проаналізував форму, статистику та стиль гри обох спортсменок і дав прогноз на матч Світоліної та Костюк.

Світоліна зіграє проти Костюк на Roland Garros-2026. Фото з відкритих джерел

Прогноз на матч Світоліна – Костюк від ChatGPT

За версією ChatGPT, фавориткою залишається Еліна Світоліна. Вона підходить до чвертьфіналу Roland Garros з 10-матчевою переможною серією та впевненою перемогою на турнірі в Римі, де обіграла суперниць топ-рівня, зокрема Ігу Швьонтек та Джесіку Пегулу.

Як вказує ШІ, головна перевага 31-річної Світоліної у досвіді великих матчів і стабільність на ґрунті, тоді як Костюк грає агресивніше і може ускладнити завдання для першої ракетки України.

"Досвід і стабільність на ґрунті трохи більше на боці Світоліної, яка вже не раз проходила глибокі стадії "Шоломів". Водночас Костюк зараз грає агресивніше і має вищий темп, що може ламати ритм суперниці. Очікується дуже рівний матч із довгими розіграшами та мінімальними відривами в сетах. Найімовірніший сценарій — перемога Світоліної у трьох сетах із рахунком 4:6, 6:3, 6:4", — прогнозує ChatGPT

Прогноз на матч Світоліна – Костюк від Gemini

Інший штучний інтелект робить ставку на 15-ту ракетку світу Марту Костюк. Як пише Gemini 23-річна українська теніситска зараз перебуває у найкращій формі сезону. Вона має серію з 16 перемог поспіль і вже виграла престижний турнір у Мадриді, де переграла Гофф, Швьонтек та Рибакіну.

"Світоліна намагатиметься затягнути суперницю у тривалі розіграші та змусити її помилятися, тоді як молодша Костюк діятиме максимально агресивно й тиснутиме своїм потужним форхендом. У такому дербі на перший план вийде емоційна стійкість, і поточний ігровий тонус Марти виглядає дещо переконливішим для подолання захисних редутів Еліни. Матч буде максимально рівним та затяжним, де кожна з тенісисток забере по сету, але у вирішальній партії молодість та кураж Костюк візьмуть гору. Прогноз: перемога Марти Костюк із рахунком 2:1 за сетами", — пише Gemini.

Як видно, обидві моделі штучного інтелекту сходяться в тому, що матч між українськими тенісистками буде максимально рівним, з довгими розіграшами та мінімальною різницею в рахунку. У цьому матчі досвід сьомої ракетки світу Світоліної протистоїть вибуховій формі Костюк, а результат вирішать деталі та психологічна стійкість у ключові моменти. Це рідкісний випадок, коли навіть штучний інтелект не може визначити єдиного переможця і це лише підсилює інтригу історичного українського протистояння на Roland Garros.

