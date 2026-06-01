Slava Kot
Український теніс отримав унікальний момент, коли вперше в історії дві представниці України Еліна Світоліна та Марта Костюк зустрінуться між собою на стадії чвертьфіналу турніру Великого шолома. Штучний інтелект проаналізував форму, статистику та стиль гри обох спортсменок і дав прогноз на матч Світоліної та Костюк.
Світоліна зіграє проти Костюк на Roland Garros-2026. Фото з відкритих джерел
За версією ChatGPT, фавориткою залишається Еліна Світоліна. Вона підходить до чвертьфіналу Roland Garros з 10-матчевою переможною серією та впевненою перемогою на турнірі в Римі, де обіграла суперниць топ-рівня, зокрема Ігу Швьонтек та Джесіку Пегулу.
Як вказує ШІ, головна перевага 31-річної Світоліної у досвіді великих матчів і стабільність на ґрунті, тоді як Костюк грає агресивніше і може ускладнити завдання для першої ракетки України.
Інший штучний інтелект робить ставку на 15-ту ракетку світу Марту Костюк. Як пише Gemini 23-річна українська теніситска зараз перебуває у найкращій формі сезону. Вона має серію з 16 перемог поспіль і вже виграла престижний турнір у Мадриді, де переграла Гофф, Швьонтек та Рибакіну.
Як видно, обидві моделі штучного інтелекту сходяться в тому, що матч між українськими тенісистками буде максимально рівним, з довгими розіграшами та мінімальною різницею в рахунку. У цьому матчі досвід сьомої ракетки світу Світоліної протистоїть вибуховій формі Костюк, а результат вирішать деталі та психологічна стійкість у ключові моменти. Це рідкісний випадок, коли навіть штучний інтелект не може визначити єдиного переможця і це лише підсилює інтригу історичного українського протистояння на Roland Garros.
