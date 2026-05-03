"Щасливі труси" Марти Костюк: як випадковий елемент став талісманом перемоги в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк, яка здобула титул на престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді, розповіла про незвичайний талісман, який супроводжував її команду під час змагань. За словами спортсменки, роль щасливого амулета несподівано дісталася звичайній речі з пральні з написом "щасливі труси".

23-річна українка пояснила, що історія зі "щасливими трусами" почалася випадково. На одному з турнірів її команда отримала чужу білизну, переплутану у пральні для спортсменів. Асистентка тренерки Сандра Заневська вирішила не повертати річ, і з часом вона стала своєрідним символом удачі.

"Коли я перемагала, вона щоразу про це згадувала. Це стало нашим талісманом. Ми таким не захоплюємося, але тут усе збіглося", – сказала Костюк.

У цьому сезоні "щасливі труси" не брали з собою на турніри, але перед стартом у Мадриді тренерка спеціально повернулася за ним додому. Як зазначила Костюк, перед фіналом команда пообіцяла зробити спільне фото з талісманом у разі перемоги.

"Добре, якщо я виграю, ми повинні сфотографуватися з цими трусами", — додала Костюк.

Для спортсменки титул на турнірі WTA 1000 у Мадриді, став одним із найважливіших у кар’єрі. Завдяки перемозі Костюк піднялася у рейтингу WTA на 8 позицій та займає 15 місце з 2507 балами. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна має 3555 балів та 9 місце в рейтингу.

