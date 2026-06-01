Свитолина – Костюк: прогноз ИИ на исторический четвертьфинал Roland Garros-2026

Украинский теннис получил уникальный момент, когда впервые в истории две представительницы Украины Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся на стадии четвертьфинала турнира Большого шлема. Искусственный интеллект проанализировал форму, статистику и стиль игры обеих спортсменок и дал прогноз на матч Светолиной и Костюк.

Свитолина сыграет против Костюк на Roland Garros-2026. Фото из открытых источников

Прогноз матча Свитолина – Костюк от ChatGPT

По версии ChatGPT, лидером остается Элина Свитолина. Она подходит к четвертьфиналу Roland Garros с 10-матчевой победной серией и уверенной победой на турнире в Риме, где обыграла соперниц топ-уровня, в том числе Игу Швентек и Джессику Пегулу.

Как указывает ИИ, главное преимущество 31-летней Светолиной в опыте больших матчей и стабильности на почве, тогда как Костюк играет более агрессивно и может усложнить задачу для первой ракетки Украины.

"Опыт и стабильность на почве чуть больше на стороне Светолиной, которая уже не раз проходила глубокие стадии "Шлемов". В то же время Костюк сейчас играет более агрессивно и имеет более высокий темп, что может ломать ритм соперницы. Ожидается очень ровный матч с длинными розыгрышами и минимальными отрывами в сетах. Самый вероятный сценарий – победа Светолиной в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4", — прогнозирует ChatGPT.

Прогноз матча Свитолина – Костюк от Gemini

Другой искусственный интеллект делает ставку на 15-ю ракетну мира Марту Костюк. Как пишет Gemini 23-летняя украинская тенниситская сейчас находится в лучшей форме сезона. Она имеет серию из 16 побед подряд и уже выиграла престижный турнир в Мадриде, где обыграла Гофф, Швентек и Рыбакину.

"Свитолина будет пытаться затянуть соперницу в длительные розыгрыши и заставить ее ошибаться, тогда как младшая Костюк будет действовать максимально агрессивно и будет давить своим мощным форхендом. В таком дерби на первый план выйдет эмоциональная устойчивость, и текущий игровой тонус Марты выглядит несколько убедительнее. равным и затяжным, где каждая из теннисисток займет по сету, но в решающей партии молодость и кураж Костюк возобладают. Прогноз: победа Марты Костюк со счетом 2:1 по сетам", — пишет Gemini.

По всей видимости, обе модели искусственного интеллекта сходятся в том, что матч между украинскими теннисистками будет максимально равным, с длинными розыгрышами и минимальной разницей в счете. В этом матче опыт седьмой ракетки мира Светолиной противостоит взрывной форме Костюк, а результат решат детали и психологическая устойчивость в ключевые моменты. Это редкий случай, когда даже искусственный интеллект не может определить единственного победителя и это лишь усиливает интригу исторического украинского противостояния на Roland Garros.

