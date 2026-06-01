Свитолина – Костюк: прогноз ИИ на исторический четвертьфинал Roland Garros-2026

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский теннис получил уникальный момент, когда впервые в истории две представительницы Украины Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся на стадии четвертьфинала турнира Большого шлема. Искусственный интеллект проанализировал форму, статистику и стиль игры обеих спортсменок и дал прогноз на матч Светолиной и Костюк.
Свитолина сыграет против Костюк на Roland Garros-2026. Фото из открытых источников
По версии ChatGPT, лидером остается Элина Свитолина. Она подходит к четвертьфиналу Roland Garros с 10-матчевой победной серией и уверенной победой на турнире в Риме, где обыграла соперниц топ-уровня, в том числе Игу Швентек и Джессику Пегулу.
Как указывает ИИ, главное преимущество 31-летней Светолиной в опыте больших матчей и стабильности на почве, тогда как Костюк играет более агрессивно и может усложнить задачу для первой ракетки Украины.
Другой искусственный интеллект делает ставку на 15-ю ракетну мира Марту Костюк. Как пишет Gemini 23-летняя украинская тенниситская сейчас находится в лучшей форме сезона. Она имеет серию из 16 побед подряд и уже выиграла престижный турнир в Мадриде, где обыграла Гофф, Швентек и Рыбакину.
По всей видимости, обе модели искусственного интеллекта сходятся в том, что матч между украинскими теннисистками будет максимально равным, с длинными розыгрышами и минимальной разницей в счете. В этом матче опыт седьмой ракетки мира Светолиной противостоит взрывной форме Костюк, а результат решат детали и психологическая устойчивость в ключевые моменты. Это редкий случай, когда даже искусственный интеллект не может определить единственного победителя и это лишь усиливает интригу исторического украинского противостояния на Roland Garros.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о "счастливых трусах" Марты Костюк, ставших талисманом ее победы в Мадриде.
Также "Комментарии" писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина поблагодарила российскую спортсменку.