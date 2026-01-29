logo_ukra

Скандальний епізод на Australian Open: Соболенко покарали у матчі проти Світоліної (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальний епізод на Australian Open: Соболенко покарали у матчі проти Світоліної (ВІДЕО)

Аріну Соболенко покарали за дисциплінарне порушення у півфіналі Australian Open проти Еліни Світоліної.

29 січня 2026, 14:47
Автор:
avatar

Slava Kot

Півфінал Відкритого чемпіонату Австралії між першою ракеткою світу Аріною Соболенко та лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною запам’ятався не лише результатом, а й скандальним дисциплінарним епізодом. 

Скандальний епізод на Australian Open: Соболенко покарали у матчі проти Світоліної (ВІДЕО)

Соболенко покарали у матчі зі Світоліною. Фото з відкритих джерел

У першому сеті арбітр зупинила розіграш і присудила очко Світоліній. За словами судді "нейтральна" спортсменка створила "перешкоду" своїм криком під час розіграшу. Інцидент стався за рахунку 2:1 на користь Соболенко. 

Суддя на вежі після перегляду повтору підтвердила рішення. Вигук білоруської тенісистки пролунав у момент, коли м’яч вже перебував на половині корту Світоліної, що суперечить тенісним правилам. Реакція лідерки рейтингу WTA була досить емоційною. Соболенко відкрито висловила незгоду, намагаючись оскаржити вердикт, однак суддя очко присудила українській тенісистці.

Відео порушення з боку Соболенко у матчі проти Світоліної можна переглянути нижче:

Попри суперечливий момент і напружену атмосферу, матч завершився перемогою Соболенко з рахунком 6:2, 6:3. Світоліна припустилася низки невимушених помилок і не змогла нав’язати боротьбу фаворитці. Водночас виступ у Мельбурні дозволив українці повернутися до топ-10 світового рейтингу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що до матчу з Соболенко, Еліна Світоліна вибила з тенісного турніру росіянку. В матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла російську тенісистку Мірру Андреєву.

Також "Коментарі" писали, що початку року українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 500, перемігши суперницю з російським паспортом.



