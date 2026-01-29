Скандальный эпизод на Australian Open: Соболенко наказали в матче против Свитолиной (ВИДЕО)

Соболенко наказали в матче со Свитолиной. Фото из открытых источников

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и лидером украинского тенниса Элиной Свитолиной запомнился не только результатом, но и скандальным дисциплинарным эпизодом.

В первом сете арбитр остановила розыгрыш и присудила очко Свитолиной. По словам судьи, "нейтральная" спортсменка создала "препятствие" своим крикам во время розыгрыша. Инцидент произошел при счете 2:1 в пользу Соболенко.

Судья на башне после просмотра повтора подтвердила решение. Восклицание белорусской теннисистки раздалось в момент, когда мяч уже находился на половине корта Свитолиной, что противоречит теннисным правилам. Реакция лидера рейтинга WTA была достаточно эмоциональной. Соболенко открыто выразила несогласие, пытаясь оспорить вердикт, однако судья очко присудила украинской теннисистке.

Видео нарушения со стороны Соболенко в матче против Свитолиной можно просмотреть ниже:

Несмотря на противоречивый момент и напряженную атмосферу, матч завершился победой Соболенко со счетом 6:2, 6:3. Свитолина допустила ряд непринужденных ошибок и не смогла навязать борьбу фаворитке. В то же время, выступление в Мельбурне позволило украинке вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед матчем с Соболенко, Элина Свитолина выбила из теннисного турнира россиянку. В матче 1/8 финала украинка в двух сетах обыграла российскую теннисистку Мирру Андрееву.

Также "Комментарии" писали, что в начале года украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500, победив соперницу с российским паспортом.