Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над спортсменкою з російським паспортом у чвертьфіналі турніру серії WTA 500. Матч завершився з рахунком 7:6, 6:3 на користь українки.

Ця зустріч стала першою офіційною очною дуеллю тенісисток у рамках турнірів WTA. Поєдинок вийшов напруженим, особливо у першому сеті, який Костюк змогла завершити на свою користь лише на тай-брейку.

Перемога у чвертьфіналі стала для Марти Костюк одинадцятою у матчах проти тенісисток, які входять до топ-10 світового рейтингу WTA. Таким чином українка підтвердила стабільні результати на високому рівні та продовжує боротьбу за титул на турнірі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії готуються до запуску циркових вистав, присвячених учасникам вторгнення в Україну та Великій вітчизняній війні. Ініціатором проєкту стала циркова студія "Воздушный проект", яка подала заявку на отримання державного гранту.

Згідно з проєктною документацією, студія розраховує отримати з держбюджету 4,7 млн рублів на постановку серії циркових програм із "патріотичним" змістом. Планується провести щонайменше 20 вистав для глядачів віком від восьми років із загальним охопленням близько двох тисяч осіб. У заявці зазначається, що виступи супроводжуватимуться військовими та "патріотичними" піснями й мають на меті "нагадати про подвиги та героїв, які захищали й захищають Росію". Артистами у цих програмах планують залучити дітей.

Для зацікавлення підліткової аудиторії автори проєкту мають намір використовувати світлодіодний реквізит, сучасне обладнання та візуальні ефекти. Проєкт подано на розгляд у межах системи президентських грантів.



