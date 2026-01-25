Українка Еліна Світоліна скинула за борт росіянку в грі

Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Australian Open 2026 і виходить до чвертьфіналу турніру. В матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла російську тенісистку Мірру Андреєву — 6:2, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини й пройшов під повним контролем Світоліної.

Еліна Світоліна безжалісно обіграла росіянку в теніс

У цій зустрічі українка виконала чотири ейси та допустила лише одну подвійну помилку, продемонструвавши стабільну гру як на подачі, так і на прийомі. Перемога над Андреєвою стала вже другою поспіль над представницею РФ для Світоліної на цьому турнірі. У третьому колі вона вибила з сітки іншу "нейтральну" спортсменку — Діану Шнайдер.

Таким чином, Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді Australian Open 2026. Загалом у турнірі стартували шість українок, однак Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи ще на стартовій стадії.

У чвертьфіналі Світоліну чекає серйозне випробування — матч проти третьої ракетки світу, американки Корі Гауфф. У своєму поєдинку 1/8 фіналу Гауфф у трьох сетах здолала чешку Кароліну Мухову. Очікується один із найцікавіших матчів турніру, який може визначити подальші амбіції українки на Australian Open.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над спортсменкою з російським паспортом у чвертьфіналі турніру серії WTA 500. Матч завершився з рахунком 7:6, 6:3 на користь українки.

Ця зустріч стала першою офіційною очною дуеллю тенісисток у рамках турнірів WTA. Поєдинок вийшов напруженим, особливо у першому сеті, який Костюк змогла завершити на свою користь лише на тай-брейку. Перемога у чвертьфіналі стала для Марти Костюк одинадцятою у матчах проти тенісисток, які входять до топ-10 світового рейтингу WTA. Таким чином українка підтвердила стабільні результати на високому рівні та продовжує боротьбу за титул на турнірі.

