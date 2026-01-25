Українка Еліна Світоліна скинула за борт росіянку в грі

Рубрики
Ткачова Марія
Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Australian Open 2026 і виходить до чвертьфіналу турніру. В матчі 1/8 фіналу українка у двох сетах обіграла російську тенісистку Мірру Андреєву — 6:2, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини й пройшов під повним контролем Світоліної.
Еліна Світоліна безжалісно обіграла росіянку в теніс
У цій зустрічі українка виконала чотири ейси та допустила лише одну подвійну помилку, продемонструвавши стабільну гру як на подачі, так і на прийомі. Перемога над Андреєвою стала вже другою поспіль над представницею РФ для Світоліної на цьому турнірі. У третьому колі вона вибила з сітки іншу "нейтральну" спортсменку — Діану Шнайдер.
Таким чином, Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді Australian Open 2026. Загалом у турнірі стартували шість українок, однак Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи ще на стартовій стадії.
У чвертьфіналі Світоліну чекає серйозне випробування — матч проти третьої ракетки світу, американки Корі Гауфф. У своєму поєдинку 1/8 фіналу Гауфф у трьох сетах здолала чешку Кароліну Мухову. Очікується один із найцікавіших матчів турніру, який може визначити подальші амбіції українки на Australian Open.