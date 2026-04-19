Відома тенісистка роздяглася просто на корті під час матчу: відео зібрало 6 млн переглядів

Епізод з французькою тенісисткою Алізе Корне на US Open 2018 року несподівано знову завірусився у мережі. Навесні 2026 року відео моменту, коли спортсменка переодягнула футболку під час матчу, за добу набрало понад 6 мільйонів переглядів у соцмережах.

Алізе Корне роздяглася на US Open.

Інцидент стався під час поєдинку Корне проти шведської тенісистки Йоганни Ларссон. Через сильну спеку організатори оголосили 10-хвилинну перерву, щоб гравчині могли охолонути. Повернувшись на корт, Алезі Корне зрозуміла, що вдягла футболку навиворіт.

Щоб не затримувати матч, спортсменка біля задньої лінії швидко зняла футболку та вдягнула її правильною стороною. Протягом кількох секунд було видно спортивний топ тенісистки. Через це суддя матчу виніс попередження Алізе Корне за неспортивну поведінку. На що французька тенісистка роздратовано відповіла: "Це було задом наперед. Я не збираюся так грати!".

Рішення викликало хвилю критики, адже чоловікам-тенісистам дозволяється змінювати футболки прямо на корті без жодних попереджень.

Новак Джокович на своїй лаві під час US Open.

Після інциденту тенісна спільнота заговорила про нерівне ставлення до жінок у спорті. Багато вболівальників і спортсменів назвали рішення арбітра проявом подвійних стандартів та сексистської поведінки.

Організатори US Open згодом визнали помилку та вибачилися. Вони заявили, що дії Корне не мали трактуватися як порушення правил, а гравцям дозволили переодягатися у приватній зоні біля корту.

Алізе Корне тоді заявила, що була здивована масштабом реакції навколо ситуації. За її словами, сам епізод не мав для неї великого значення, хоча вона погодилася, що до жінок у тенісі інколи ставляться інакше, ніж до чоловіків.

