Главная Новости Спорт другие виды спорта "Счастливые трусы" Марты Костюк: как случайный элемент стал талисманом победы в Мадриде
"Счастливые трусы" Марты Костюк: как случайный элемент стал талисманом победы в Мадриде

Марта Костюк рассказала о "счастливых трусах", ставших талисманом ее команды во время победы на турнире WTA 1000 в Мадриде.

3 мая 2026, 11:00
Slava Kot

Украинская теннисистка Марта Костюк, получившая титул на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде, рассказала о необычном талисмане, сопровождавшем ее команду во время соревнований. По словам спортсменки, роль счастливого амулета неожиданно досталась обычной вещи из прачечной с надписью "счастливые трусы".

Марта Костюк. Фото из открытых источников

23-летняя украинка объяснила, что история со "счастливыми трусами" началась случайно. На одном из турниров ее команда получила чужое белье, перепутанное в прачечной для спортсменов. Ассистентка тренера Сандра Заневская решила не возвращать вещицу, и со временем она стала своеобразным символом удачи.

"Когда я побеждала, она каждый раз об этом вспоминала. Это стало нашим талисманом. Мы таким не увлекаемся, но здесь все совпало", – сказала Костюк.

В этом сезоне "счастливые трусы" не брали с собой на турниры, но перед стартом в Мадриде тренер специально вернулась за ним домой. Как отметила Костюк, перед финалом команда пообещала сделать совместное фото с талисманом в случае победы.

"Хорошо, если я выиграю, мы должны сфотографироваться с этими трусами", – добавила Костюк.

Для спортсменки титул на турнире WTA 1000 в Мадриде стал одним из важнейших в карьере. Благодаря победе Костюк поднялась в рейтинге WTA на 8 позиций и занимает 15 место с 2507 баллами. Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина имеет 3555 баллов и 9-е место в рейтинге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марта Костюк победила соперницу с российским паспортом.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда известная теннисистка разделась прямо на корте во время матча. Видео собрало 6 млн. просмотров.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vivirediciones.es/madrid/kostyuk-este-trofeo-sabe-a-champan/
