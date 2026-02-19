logo_ukra

Зимові Олімпійські ігри-2026: усі результати дня

На Зимових Олімпійських іграх-2026 18 лютого розіграли 9 комплектів медалей. Повний список переможців дня.

19 лютого 2026, 07:35
На дванадцятий змагальний день Зимові Олімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо було розіграно дев’ять комплектів медалей. Україна була представлена у шести дисциплінах, однак поки що залишається без нагород.

Зимові Олімпійські ігри-2026: усі результати дня

Сноубординг. Фото: Wikimedia

Усі результати 18 лютого на Олімпійських іграх

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, жінки)

  • 1. Швеція
  • 2. Швейцарія
  • 3. Німеччина

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, чоловіки)

  • 1. Норвегія
  • 2. США
  • 3. Італія

Сноубординг (слоупстайл, чоловіки)

  • 1. Су Імін (Китай)
  • 2. Тайга Хасегава (Японія)
  • 3. Джейк Кантер (США)

Сноуборд (слоупстайл, жінки)

  • 1. Марі Фукада (Японія)
  • 2. Зої Садовські (Нова Зеландія)
  • 3. Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл (лижна акробатика, жінки)

  • 1. Сюй Ментао (Китай)
  • 2. Даніель Скотт (Австралія)
  • 3. Шао Ци (Китай)

Гірськолижний спорт (слалом, жінки)

  • 1. Мікаела Шиффрін (США)
  • 2. Каміль Раст (Швейцарія)
  • 3. Анна Свенн-Ларсон (Швеція)

Біатлон (естафета, жінки)

  • 1. Франція
  • 2. Швеція
  • 3. Норвегія

Шорттрек (естафета 3000 м, жінки)

  • 1. Республіка Корея
  • 2. Італія
  • 3. Канада

Шорттрек (500 м, чоловіки)

  • 1. Стівен Дюбуа (Канада)
  • 2. Мелле вант Ваут (Нідерланди)
  • 3. Єнс вант Ваут (Нідерланди)

Змагання на Олімпіаді тривають із 6 до 22 лютого, загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Україну представляють 46 атлетів у 11 дисциплінах. Нагадаємо, на попередніх Іграх Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхьончхані-2018 та "срібло" у Пекіні-2022. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 дивних олімпійських видів спорту, яких більше не існує.

Також "Коментарі" писали, що ковзанярка, яка показала свою білизну на Олімпіаді, отримає мільйон доларів.



