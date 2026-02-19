Зимові Олімпійські ігри-2026: усі результати дня

На дванадцятий змагальний день Зимові Олімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо було розіграно дев’ять комплектів медалей. Україна була представлена у шести дисциплінах, однак поки що залишається без нагород.
Усі результати 18 лютого на Олімпійських іграх
Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, жінки)
- 1. Швеція
- 2. Швейцарія
- 3. Німеччина
Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, чоловіки)
- 1. Норвегія
- 2. США
- 3. Італія
Сноубординг (слоупстайл, чоловіки)
- 1. Су Імін (Китай)
- 2. Тайга Хасегава (Японія)
- 3. Джейк Кантер (США)
Сноуборд (слоупстайл, жінки)
- 1. Марі Фукада (Японія)
- 2. Зої Садовські (Нова Зеландія)
- 3. Кокомо Мурасе (Японія)
Фристайл (лижна акробатика, жінки)
- 1. Сюй Ментао (Китай)
- 2. Даніель Скотт (Австралія)
- 3. Шао Ци (Китай)
Гірськолижний спорт (слалом, жінки)
- 1. Мікаела Шиффрін (США)
- 2. Каміль Раст (Швейцарія)
- 3. Анна Свенн-Ларсон (Швеція)
Біатлон (естафета, жінки)
- 1. Франція
- 2. Швеція
- 3. Норвегія
Шорттрек (естафета 3000 м, жінки)
- 1. Республіка Корея
- 2. Італія
- 3. Канада
Шорттрек (500 м, чоловіки)
- 1. Стівен Дюбуа (Канада)
- 2. Мелле вант Ваут (Нідерланди)
- 3. Єнс вант Ваут (Нідерланди)
Змагання на Олімпіаді тривають із 6 до 22 лютого, загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Україну представляють 46 атлетів у 11 дисциплінах. Нагадаємо, на попередніх Іграх Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхьончхані-2018 та "срібло" у Пекіні-2022.
