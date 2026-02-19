Зимові Олімпійські ігри-2026: усі результати дня

На дванадцятий змагальний день Зимові Олімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо було розіграно дев’ять комплектів медалей. Україна була представлена у шести дисциплінах, однак поки що залишається без нагород.

Сноубординг. Фото: Wikimedia

Усі результати 18 лютого на Олімпійських іграх

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, жінки)

1. Швеція

2. Швейцарія

3. Німеччина

Лижні перегони (командний спринт, вільний стиль, чоловіки)

1. Норвегія

2. США

3. Італія

Сноубординг (слоупстайл, чоловіки)

1. Су Імін (Китай)

2. Тайга Хасегава (Японія)

3. Джейк Кантер (США)

Сноуборд (слоупстайл, жінки)

1. Марі Фукада (Японія)

2. Зої Садовські (Нова Зеландія)

3. Кокомо Мурасе (Японія)

Фристайл (лижна акробатика, жінки)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Даніель Скотт (Австралія)

3. Шао Ци (Китай)

Гірськолижний спорт (слалом, жінки)

1. Мікаела Шиффрін (США)

2. Каміль Раст (Швейцарія)

3. Анна Свенн-Ларсон (Швеція)

Біатлон (естафета, жінки)

1. Франція

2. Швеція

3. Норвегія

Шорттрек (естафета 3000 м, жінки)

1. Республіка Корея

2. Італія

3. Канада

Шорттрек (500 м, чоловіки)

1. Стівен Дюбуа (Канада)

2. Мелле вант Ваут (Нідерланди)

3. Єнс вант Ваут (Нідерланди)

Змагання на Олімпіаді тривають із 6 до 22 лютого, загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Україну представляють 46 атлетів у 11 дисциплінах. Нагадаємо, на попередніх Іграх Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхьончхані-2018 та "срібло" у Пекіні-2022.

