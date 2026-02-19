Зимние Олимпийские игры-2026: все результаты дня

На двенадцатый соревновательный день Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей. Украина была представлена в шести дисциплинах, однако пока остается без наград.
Все результаты 18 февраля на Олимпийских играх
Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, женщины)
- 1. Швеция
- 2. Швейцария
- 3. Германия
Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, мужчины)
- 1. Норвегия
- 2. США
- 3. Италия
Сноубординг (слоупстайл, мужчины)
- 1. Су Имин (Китай)
- 2. Тайга Хасегова (Япония)
- 3. Джейк Кантер (США)
Сноуборд (слоупстайл, женщины)
- 1. Мари Фукада (Япония)
- 2. Зои Садовские (Новая Зеландия)
- 3. Кокомо Мурасе (Япония)
Фристайл (лыжная акробатика, женщины)
- 1. Сюй Ментао (Китай)
- 2. Даниэль Скотт (Австралия)
- 3. Шао Ци (Китай)
Горнолыжный спорт (слалом, женщины)
- 1. Микаэла Шифрин (США)
- 2. Камиль Раст (Швейцария)
- 3. Анна Свенн-Ларсон (Швеция)
Биатлон (эстафета, женщины)
- 1. Франция
- 2. Швеция
- 3. Норвегия
Шорттрек (эстафета 3000 м, женщины)
- 1. Республика Корея
- 2. Италия
- 3. Канада
Шорттрек (500 м, мужчины)
- 1. Стивен Дюбуа (Канада)
- 2. Мелле вант Ваут (Нидерланды)
- 3. Йенс вант Ваут (Нидерланды)
Соревнования на Олимпиаде продолжаются с 6 по 22 февраля, всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Украину представляют 46 атлетов в 11 дисциплинах. Напомним, на предыдущих Играх Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
