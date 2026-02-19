logo

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Зимние Олимпийские игры-2026: все результаты дня
НОВОСТИ

Зимние Олимпийские игры-2026: все результаты дня

На зимних Олимпийских играх-2026 18 февраля разыграли 9 комплектов медалей. Полный перечень победителей дня.

19 февраля 2026, 07:35
Автор:
Slava Kot

На двенадцатый соревновательный день Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей. Украина была представлена в шести дисциплинах, однако пока остается без наград.

Зимние Олимпийские игры-2026: все результаты дня

Сноубординг. Фото: Wikimedia

Все результаты 18 февраля на Олимпийских играх

Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, женщины)

  • 1. Швеция
  • 2. Швейцария
  • 3. Германия

Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, мужчины)

  • 1. Норвегия
  • 2. США
  • 3. Италия

Сноубординг (слоупстайл, мужчины)

  • 1. Су Имин (Китай)
  • 2. Тайга Хасегова (Япония)
  • 3. Джейк Кантер (США)

Сноуборд (слоупстайл, женщины)

  • 1. Мари Фукада (Япония)
  • 2. Зои Садовские (Новая Зеландия)
  • 3. Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл (лыжная акробатика, женщины)

  • 1. Сюй Ментао (Китай)
  • 2. Даниэль Скотт (Австралия)
  • 3. Шао Ци (Китай)

Горнолыжный спорт (слалом, женщины)

  • 1. Микаэла Шифрин (США)
  • 2. Камиль Раст (Швейцария)
  • 3. Анна Свенн-Ларсон (Швеция)

Биатлон (эстафета, женщины)

  • 1. Франция
  • 2. Швеция
  • 3. Норвегия

Шорттрек (эстафета 3000 м, женщины)

  • 1. Республика Корея
  • 2. Италия
  • 3. Канада

Шорттрек (500 м, мужчины)

  • 1. Стивен Дюбуа (Канада)
  • 2. Мелле вант Ваут (Нидерланды)
  • 3. Йенс вант Ваут (Нидерланды)

Соревнования на Олимпиаде продолжаются с 6 по 22 февраля, всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Украину представляют 46 атлетов в 11 дисциплинах. Напомним, на предыдущих Играх Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странных олимпийских видах спорта, которых больше не существует.

Также "Комментарии" писали, что конькобежка, показавшая свое белье на Олимпиаде, получит миллион долларов.



