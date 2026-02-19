Зимние Олимпийские игры-2026: все результаты дня

На двенадцатый соревновательный день Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно девять комплектов медалей. Украина была представлена в шести дисциплинах, однако пока остается без наград.

Сноубординг. Фото: Wikimedia

Все результаты 18 февраля на Олимпийских играх

Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, женщины)

1. Швеция

2. Швейцария

3. Германия

Лыжная гонка (командный спринт, свободный стиль, мужчины)

1. Норвегия

2. США

3. Италия

Сноубординг (слоупстайл, мужчины)

1. Су Имин (Китай)

2. Тайга Хасегова (Япония)

3. Джейк Кантер (США)

Сноуборд (слоупстайл, женщины)

1. Мари Фукада (Япония)

2. Зои Садовские (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл (лыжная акробатика, женщины)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Даниэль Скотт (Австралия)

3. Шао Ци (Китай)

Горнолыжный спорт (слалом, женщины)

1. Микаэла Шифрин (США)

2. Камиль Раст (Швейцария)

3. Анна Свенн-Ларсон (Швеция)

Биатлон (эстафета, женщины)

1. Франция

2. Швеция

3. Норвегия

Шорттрек (эстафета 3000 м, женщины)

1. Республика Корея

2. Италия

3. Канада

Шорттрек (500 м, мужчины)

1. Стивен Дюбуа (Канада)

2. Мелле вант Ваут (Нидерланды)

3. Йенс вант Ваут (Нидерланды)

Соревнования на Олимпиаде продолжаются с 6 по 22 февраля, всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Украину представляют 46 атлетов в 11 дисциплинах. Напомним, на предыдущих Играх Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

