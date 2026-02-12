Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпийских играх: какая причина

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дисквалифицирован на Олимпийских играх-2026 после отказа снять "шлем памяти". Решение было принято непосредственно перед стартом первого заезда, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти". Фото: Associated Press

По данным МОК, Владислава Гераскевича отстранили из-за нарушения правил "самовыражения" атлетов. Жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признало, что шлем, который планировал использовать Гераскевич, не соответствует действующим нормам. Ранее МОК запретил выступать в экипировке с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате войны, назвав это политическим месседжем.

В день соревнований Гераскевич провел встречу с президентом МОК Кирсти Ковентри. По информации Associated Press, разговор состоялся за час до старта в приватной зоне, однако компромисса достичь не удалось. Сам спортсмен заявил, что оспорит дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх. Не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы — нет. Мы заплатили цену за наше достоинство. Я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах", – рассказал Гераскевич в комментарии для Общественного Спорта.

Напомним, что на шлеме Гераскевич изображены украинские спортсмены, которые были убиты Россией во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владислав Гераскевич обнародовал публичный ультиматум Международному олимпийскому комитету после запрета выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов. Украинский атлет призвал снять запрет на "шлем памяти" и принести извинения МОК за давление на него.

Также "Комментарии" писали, что МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с жертвами армии РФ. Вместо этого украинцу предложили "компромисс".