В МОК приняли окончательное решение по шлему Гераскевича: какой "компромисс" предложили украинцу

Международный олимпийский комитет окончательно подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх 2026 года в шлеме с изображениями украинцев, погибших в результате агрессии армии РФ. В то же время, МОК разрешил спортсмену выйти на старт с черной траурной повязкой, назвав это "компромиссом".

Владислав Гераскевич. Фото: Associated Press

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс во время пресс-конференции в Милане объявил окончательное решение организации по шлему Гераскевича. По его словам, шлем с портретами погибших нарушает правила Олимпийских игр, запрещающие какие-либо формы политических или символических заявлений во время соревнований. МОК предлагает принять компромисс для украинского спортсмена.

"МОК полностью понимает желание спортсменов помнить друзей, погибших в конфликте. Он делал это на тренировках, и в социальных сетях он выражал свои чувства, но мы сказали, что этот шлем противоречит правилам. МОК сделает исключение из правил и позволит Гераскевичу носить простую черную повязку на соревнованиях. Мы считаем, что это хороший компромисс", – сказал Адамс.

На шлеме, который запретили МОК, были изображены портреты украинских спортсменов и гражданских, убитых в результате войны, в том числе тяжелоатлетки Алины Перегудовой, боксера Павла Ищенко, хоккеиста Алексея Логинова, стрелка Алексея Хабарова и других.

Владислав Гераскевич и его шлем с жертвами агрессии РФ. Фото: Associated Press

Решение МОК запретить шлем Гераскевича на Олимпиаде подверг критике президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, что ранее итальянский сноубордист появился на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским флагом. Это произошло, несмотря на запрет на символы РФ на зимних Олимпийских играх.

