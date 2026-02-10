Організатори Олімпійських ігор нарешті знайшли відповідь на питання, чому нагороди спортсменів виявилися такими крихкими. Як повідомляє The Guardian, причиною "медалепаду" стали не дефекти металу, а стрічки, оснащені спеціальним механізмом відриву.

Таємницю розкрито: Організатори Олімпіади пояснили, чому ламалися медалі

За словами представників олімпійського комітету, система була "передбачена законом" та розроблена так, щоб "автоматично відриватися від медалі при сильному потягуванні, запобігаючи задушенню людини". Проте на практиці виявилося, що механізм надто чутливий: стрічки від’єднувалися навіть за невеликих навантажень, наприклад, "коли спортсмени стрибали під час святкування".

Після серії скарг призерів організатори запевнили, що "нарешті вирішили питання". Спільно з італійським Державним монетним двором уже розроблено альтернативне технічне рішення. Організаційний комітет також офіційно "пообіцяв відремонтувати всі пошкоджені медалі", щоб повернути нагородам їхній належний вигляд.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що одразу кілька призерів зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні заявили, що зіткнулися з проблемами зі своїми медалями: у нагород ламаються кріплення до стрічки. Організатори Ігор вже розпочали розслідування цього питання.

Двоє золотих медалісток США, зокрема американська гірськолижниця Бріз Джонсон і фігуристка Аліса Лю, розповіли, що кріплення медалі до стрічки зламалося. Лю, яка здобула золото у командному фігурному катанні, опублікувала відео в соцмережах, на якому тримає медаль і стрічку в різних руках, з підписом:

"Моя медаль не потребує стрічки". Бріз Джонсон, яка виграла золото у швидкісному спуску, застерегла інших спортсменів, зазначивши: "Не стрибайте в них. Я стрибала від хвилювання, і вона зламалася".