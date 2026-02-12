Сколько на самом деле стоит олимпийская медаль-2026: она дешевле кебаба

Олимпийские медали считаются самой высокой наградой в спорте. Однако оказывается, что их цена значительно разница. Например, бронзовая медаль, которая дается за третье место в спортивных соревнованиях, оценивается в несколько евро.

Жюлия Симон держит золотую медаль Олимпиады. Фото: Associated Press

Как пишет немецкое издание Bild, олимпийская бронзовая награда по цене может быть дешевле кебаба. Она состоит по меньшей мере на 60% из меди, часто смешанной с другими металлами, такими как олово, алюминий или свинец. Поскольку бронза не является драгоценным металлом, ее сырьевая стоимость составляет около 4 евро.

Несколько иная ситуация с серебряными и золотыми наградами. Серебряная медаль содержит около 500 граммов чистого серебра, что формирует ее материальную стоимость более чем в 1100 евро. Золотая же медаль на самом деле производится не из золота. По сути это серебряная медаль, покрытая узким слоем золота. Ее текущая стоимость исходя из содержания металла составляет примерно 1800 евро.

Медали для Игр-2026 производит итальянский государственный монетный двор Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato с использованием переработанных металлов. Последний раз полностью золотые медали вручали еще в 1912 году в Лондоне и тогда они весили 26 граммов. Сегодня такая награда стоила бы более 4000 евро.

Отметим, что, несмотря на цену, олимпийская медаль остается прежде всего символом триумфа, который невозможно оценить только цифрами стоимости металлов.

