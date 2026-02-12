logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Сколько на самом деле стоит олимпийская медаль-2026: она дешевле кебаба
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько на самом деле стоит олимпийская медаль-2026: она дешевле кебаба

Бронзовая медаль Олимпиады-2026 стоит дешевле уличной еды. Какова реальная стоимость золотой, серебряной и бронзовой награды.

12 февраля 2026, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Олимпийские медали считаются самой высокой наградой в спорте. Однако оказывается, что их цена значительно разница. Например, бронзовая медаль, которая дается за третье место в спортивных соревнованиях, оценивается в несколько евро.

Сколько на самом деле стоит олимпийская медаль-2026: она дешевле кебаба

Жюлия Симон держит золотую медаль Олимпиады. Фото: Associated Press

Как пишет немецкое издание Bild, олимпийская бронзовая награда по цене может быть дешевле кебаба. Она состоит по меньшей мере на 60% из меди, часто смешанной с другими металлами, такими как олово, алюминий или свинец. Поскольку бронза не является драгоценным металлом, ее сырьевая стоимость составляет около 4 евро.

Несколько иная ситуация с серебряными и золотыми наградами. Серебряная медаль содержит около 500 граммов чистого серебра, что формирует ее материальную стоимость более чем в 1100 евро. Золотая же медаль на самом деле производится не из золота. По сути это серебряная медаль, покрытая узким слоем золота. Ее текущая стоимость исходя из содержания металла составляет примерно 1800 евро.

Медали для Игр-2026 производит итальянский государственный монетный двор Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato с использованием переработанных металлов. Последний раз полностью золотые медали вручали еще в 1912 году в Лондоне и тогда они весили 26 граммов. Сегодня такая награда стоила бы более 4000 евро.

Отметим, что, несмотря на цену, олимпийская медаль остается прежде всего символом триумфа, который невозможно оценить только цифрами стоимости металлов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организаторы Олимпиады объяснили, почему ломались медали.

Также "Комментарии" писали, что украинский атлет Гераскевич дисквалифицирован на Олимпийских играх.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/sport/olympia/haetten-sie-das-gewusst-die-bronzemedaille-ist-nur-4-18-euro-wert-698c41c4f4d0b8d94ca1857d
Теги:

Новости

Все новости