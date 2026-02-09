logo_ukra

Російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади: з'явилася реакція МОК
НОВИНИ

Російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади: з’явилася реакція МОК

У МОК вдали, що не можуть вплинути на поведінку вболівальників на трибунах

9 лютого 2026, 14:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нарешті озвучив свою офіційну позицію щодо інциденту на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, де на трибунах було помічено прапор Росії.

Російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади: з’явилася реакція МОК

Міжнародний олімпійський комітет. Фото: з відкритих джерел

"Позиція МОК щодо кодексу поведінки глядачів наступна: від глядачів очікується дотримання умов продажу квитків. Якщо виявлено порушення, персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків та повідомляє їм про це", – йдеться у коментарі.

Варто нагадати, російський триколор був вивішений на секторі арени перед урочистим заходом. Як зазначало пропагандистське видання Спорт-Експрес, жодних претензій до цих людей із російським стягом не було.

Цікаво, що це вже не перший подібний випадок на Іграх-2026. Національний прапор Росії з'явився під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, що відбулася 6 лютого, не обійшлася без напружених моментів, які глядачі телетрансляцій так і не побачили. За повідомленнями журналістів, присутніх безпосередньо на стадіоні "Сан-Сіро", під час параду націй одна з команд зазнала освистування з трибун. Йдеться про делегацію Ізраїлю. 

Церемонія відкриття Зимової Олімпіади 2026 року проходила одразу в кількох локаціях у Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо. Однак події на "Сан-Сіро" засвідчили, що навіть добре відрепетирувана церемонія не завжди здатна приховати складні настрої сучасного світу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – найдраматичнішим моментом зимових Олімпійських ігор стало падіння легендарної американської гірськолижниці Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску.




Джерело: https://glavcom.ua/sport/news/mok-prokomentuvav-pojavu-rosijskoho-prapora-na-tseremoniji-vidkrittja-olimpiadi-1101984.html
Новини

Всі новини