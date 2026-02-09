Российский флаг на церемонии открытия Олимпиады: появилась реакция МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) наконец-то озвучил свою официальную позицию по поводу инцидента на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, где на трибунах был замечен флаг России.

Международный олимпийский комитет. Фото: из открытых источников

"Позиция МОК относительно кодекса поведения зрителей следующая: от зрителей ожидается соблюдение условий продажи билетов. Если обнаружены нарушения, персонал на месте проведения соревнований обращается к соответствующим владельцам билетов и сообщает им об этом", – говорится в комментарии.

Стоит напомнить, что российский триколор был вывешен на секторе арены перед торжественным мероприятием. Как отмечало пропагандистское издание "Спорт-Экспресс", никаких претензий к этим людям с российским флагом не было.

Интересно, что это уже не первый подобный случай на Играх-2026. Национальный флаг России появился во время матча между женскими сборными США и Чехии по хоккею.

