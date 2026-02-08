Олімпійський шок: найдраматичніший момент зимової Олімпіади

Найдраматичнішим моментом зимових Олімпійських ігор стало падіння легендарної американської гірськолижниці Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску.

Падіння Лінді Вонн на зимовій Олімпіаді

Вонн — олімпійська чемпіонка та дворазова чемпіонка світу, яка завершила кар’єру у 2019 році, але у 2024-му несподівано повернулася у великий спорт після майже шестирічної паузи. Як нагадує Sky Sports, спортсменка зробила це навіть попри часткову заміну колінного суглоба.

Повернення Вонн виявилося успішним: вона очолила залік Кубка світу та вважалася однією з головних фавориток на золоту медаль Олімпіади. Втім, за дев’ять днів до старту змагань на етапі у Швейцарії спортсменка зазнала серйозної травми — розриву зв’язок колінного суглоба.

Попри це, 41-річна Вонн ухвалила рішення вийти на олімпійський старт. Однак уже на 13-й секунді спуску вона зачепила ворота, втратила контроль, зробила сальто в повітрі та вилетіла з траси. Унаслідок падіння спортсменка отримала перелом лівої ноги.

Після інциденту Вонн прооперували в Італії. Її подальші спортивні перспективи наразі залишаються невизначеними.

Золоту медаль у цій дисципліні здобула інша представниця США — Брізі Джонсон, яка впевнено пройшла дистанцію та стала олімпійською чемпіонкою.

