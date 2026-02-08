logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт олімпіада і змагання Олімпійський шок: найдраматичніший момент зимової Олімпіади
commentss НОВИНИ Всі новини

Олімпійський шок: найдраматичніший момент зимової Олімпіади

Падіння Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску стало найтрагічнішим моментом зимової Олімпіади

8 лютого 2026, 23:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Найдраматичнішим моментом зимових Олімпійських ігор стало падіння легендарної американської гірськолижниці Ліндсі Вонн під час швидкісного спуску.

Олімпійський шок: найдраматичніший момент зимової Олімпіади

Падіння Лінді Вонн на зимовій Олімпіаді

Вонн — олімпійська чемпіонка та дворазова чемпіонка світу, яка завершила кар’єру у 2019 році, але у 2024-му несподівано повернулася у великий спорт після майже шестирічної паузи. Як нагадує Sky Sports, спортсменка зробила це навіть попри часткову заміну колінного суглоба.

Повернення Вонн виявилося успішним: вона очолила залік Кубка світу та вважалася однією з головних фавориток на золоту медаль Олімпіади. Втім, за дев’ять днів до старту змагань на етапі у Швейцарії спортсменка зазнала серйозної травми — розриву зв’язок колінного суглоба.

Попри це, 41-річна Вонн ухвалила рішення вийти на олімпійський старт. Однак уже на 13-й секунді спуску вона зачепила ворота, втратила контроль, зробила сальто в повітрі та вилетіла з траси. Унаслідок падіння спортсменка отримала перелом лівої ноги.

Після інциденту Вонн прооперували в Італії. Її подальші спортивні перспективи наразі залишаються невизначеними.

Золоту медаль у цій дисципліні здобула інша представниця США — Брізі Джонсон, яка впевнено пройшла дистанцію та стала олімпійською чемпіонкою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська каратистка Софія Елій, яка здобула золото на чемпіонаті Європи 2026 року серед кадетів, публічно відмовилася від спільного фото з представницею Росії після церемонії нагородження.
Після оголошення результатів і вручення медалей спортсменка демонстративно залишила подіум, не взявши участі у традиційній фотосесії призерів. Таким чином Софія Елій засвідчила свою принципову позицію щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях під час війни Росії проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.skysports.com/more-sports/winter-sports/news/14935/13504856/lindsey-vonn-crashes-while-competing-with-torn-acl-at-winter-olympics-with-american-skier-treated-on-the-slopes
Теги:

Новини

Всі новини