Одну країну освистали на церемонії відкриття Олімпіади: по телебаченню цього не показали

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, що відбулася 6 лютого, не обійшлася без напружених моментів, які глядачі телетрансляцій так і не побачили. За повідомленнями журналістів, присутніх безпосередньо на стадіоні "Сан-Сіро", під час параду націй одна з команд зазнала освистування з трибун. Йдеться про делегацію Ізраїлю.

Ізраїль на Зимовій Олімпіаді-2026. Фото: REUTERS/Susana Vera

Церемонія відкриття Зимової Олімпіади 2026 року проходила одразу в кількох локаціях у Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо. Однак події на "Сан-Сіро" засвідчили, що навіть добре відрепетирувана церемонія не завжди здатна приховати складні настрої сучасного світу.

Коли четверо ізраїльських спортсменів з’явилися на арені в Мілані, частина публіки зустріла їх свистом і глузуванням, що контрастувало з офіційною атмосферою спортивного свята. За словами очевидців, команду супроводжувала додаткова охорона, а реакція натовпу була змішаною, адже поряд з оплесками лунали й чіткі ознаки неприйняття.

Водночас у телевізійній трансляції цих моментів не було помітно. Глядачі бачили лише загальні плани, а звуковий супровід, як стверджують репортери на місці подій, був замінений постановочним саундтреком. Це створило враження спокійного прийому, який не повністю відповідав реальній атмосфері на стадіоні в Італії під час відкриття зимових Олімпійських ігор.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що крім освистування Ізраїлю на зимових Олімпійських ігор відбулася подібна подія з представником команди Трампа. Коли в трансляції показали віцепрезидента США Джей Ді Венса та його дружину, які вівідали Олімпіаду, у залі спричинився гучний гул та освистування.

Також "Коментарі" писали, що глядачі Олімпіади освистали корабель зі олімпійською командою Ізраїлю під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі.