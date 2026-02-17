logo_ukra

Росіянка несла табличку "Україна" на відкритті Олімпіади перед українськими спортсменами (ФОТО)
Росіянка несла табличку "Україна" на відкритті Олімпіади перед українськими спортсменами (ФОТО)

На церемонії відкриття Олімпіади в Мілані росіянка Анастасія Кучерова несла табличку "Україна" на знак солідарності.

17 лютого 2026, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор у Мілані росіянка Анастасія Кучерова, яка вже 14 років мешкає в Італії, несла табличку з написом "Україна" перед українською збірною на стадіоні "Сан-Сіро". Жінка пояснила такий вчинок незгодою вторгненням РФ в Україну.

Росіянка несла табличку "Україна" на відкритті Олімпіади перед українськими спортсменами (ФОТО)

Росіянка несла табличку "Україна" на відкритті Олімпіади. Фото: AP

Як повідомляє Associated Press, Кучерова свідомо обрала саме українську делегацію, щоб висловити незгоду військовими діями Росії у війні проти України. Спочатку волонтерів на Олімпіаді планували розподілити випадково, однак організатори дозволили обрати країну. Росіянка вирішила, що вона хоче нести табличку української збірної.

Українська команда складалася з п’яти спортсменів, а прапороносцями стали Єлизавета Сидорко та Кирило Марсак. За словами Кучерової, вона розуміла, що українці можуть відчувати гнів чи недовіру до росіянки. Водночас жінка переконана, що навіть невеликий символічний крок демонструє, що не всі громадяни Росії підтримують війну.

Росіянка несла табличку ”Україна” на відкритті Олімпіади перед українськими спортсменами (ФОТО) - фото 2

Анастасія Кучерова. Фото: AP

За її словами, перед виходом на стадіон до неї звернулися українські спортсмени російською мовою і вона це сприйняла як ознаку "глибокого зв’язку" між росіянами та українцями, який, на думку Кучерової, міг тривати й далі, якби не війна.

"Коли пролунали оплески, Кучерова сказала, що відчувалося, ніби весь стадіон "визнав їхню незалежність, визнає їхню волю до свободи, їхню мужність у тому, щоб пройти весь шлях до Олімпіади". Вона плакала тихо, закриваючи очі окулярами", — йдеться в статті.

Росіянка несла табличку ”Україна” на відкритті Олімпіади перед українськими спортсменами (ФОТО) - фото 2

Росіянка несла табличку "Україна" на відкритті Олімпіади в Мілані. Фото: AP

Анастасія Кучерова не відвідує Росію з 2018 року і усвідомлює можливі наслідки публічної позиції.  Однак росіянка вважає неправильним замовчувати свою позицію перебуваючи в іншій країні, де існує свобода слова. За її словами, мовчання зі страху означає перемогу авторитаризму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Також "Коментарі" писали, що Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням "нацистської пропаганди".



