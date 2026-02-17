Россиянка несла табличку "Украина" на открытии Олимпиады перед украинскими спортсменами (ФОТО)

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане россиянка Анастасия Кучерова, уже 14 лет проживающая в Италии, несла табличку с надписью "Украина" перед украинской сборной на стадионе "Сан-Сиро". Женщина объяснила такой поступок несогласием с вторжением РФ в Украину.

Россиянка несла табличку "Украина" на открытии Олимпиады. Фото: AP

Как сообщает Associated Press, Кучерова сознательно избрала именно украинскую делегацию, чтобы выразить несогласие с военными действиями России в войне против Украины. Первоначально волонтеров на Олимпиаде планировали распределить случайно, однако организаторы разрешили выбрать страну. Россиянка решила, что хочет нести табличку украинской сборной.

Украинская команда состояла из пяти спортсменов, а знаменателями стали Елизавета Сидорко и Кирилл Марсак. По словам Кучеровой, она понимала, что украинцы могут испытывать гнев или недоверие к россиянке. В то же время, женщина убеждена, что даже небольшой символический шаг демонстрирует, что не все граждане России поддерживают войну.

Анастасия Кучерова. Фото: AP

По ее словам, перед выходом на стадион к ней обратились украинские спортсмены на русском языке и она это восприняла как признак "глубокой связи" между россиянами и украинцами, которая, по мнению Кучеровой, могла продолжаться и дальше, если бы не война.

"Когда раздались аплодисменты, Кучерова сказала, что чувствовалось, что весь стадион "признал их независимость, признает их волю к свободе, их мужество в том, чтобы пройти весь путь к Олимпиаде". Она плакала тихо, закрывая глаза очками", — говорится в статье.

Анастасия Кучерова не посещает Россию с 2018 года и отдает себе отчет в возможных последствиях публичной позиции. Однако россиянка считает неправильным умалчивать свою позицию, находясь в другой стране, где существует свобода слова. По ее словам, молчание из страха означает победу авторитаризма.

