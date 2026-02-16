logo_ukra

Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням "нацистської пропаганди"
НОВИНИ

Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням "нацистської пропаганди"

Міжнародний олімпійський комітет відповів на критику через футболки з постерами Берлінських ігор 1936 року.

16 лютого 2026, 16:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Міжнародний олімпійський комітет потрапив під різку критику після запуску "Колекції спадщини". Це серія футболок із зображеннями історичних олімпійських плакатів. Найбільше обурення викликали дизайни, присвячені Іграм 1936 року в Берліні та Гарміш-Партенкірхені, що проходили в нацистській Німеччині.

Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням "нацистської пропаганди"

Зимові Олімпійські ігри. Фото: Associated Press

Суперечка виникла навколо рішення включити плакат з Олімпійських та Зимових Олімпійських ігор 1936 року, обидва з яких проводилися в нацистській Німеччині. На одній футболці зображено плакат Бранденбурзьких воріт, розроблений Францем Вюрбелем, тоді як плакат із Зимових Олімпійських ігор у Гарміш-Партенкірхені був розроблений нацистським пропагандистом Людвігом Гольвайном.

Речниця з питань спортивної політики фракції "Партії зелених" у берлінській Палаті представників Клара Шедліх зауважила, що "Олімпійські ігри 1936 року були центральним інструментом пропаганди нацистського режиму", а засновниця єврейської правозахисної групи StopAntisemitism Ліора Рез назвала рішення МОК "ганьбою".

Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням ”нацистської пропаганди” - фото 2

Футболка літніх ігор 1936 року в Берліні. Фото: Olympic Store

Однак, Олімпійський комітет став на захист продажу футболок із зображенням "нацистської пропаганди". Речник МОК Марк Адамс заявив, що організація не намагається ігнорувати складну історію. 

"Перша відповідь полягає в тому, що ми не можемо переписати історію. Нам потрібно пам’ятати, що є також деякі позитивні аспекти Берлінських ігор", — сказав Адамс.

Олімпійський комітет став на захист продажу футболок з зображенням ”нацистської пропаганди” - фото 2

Зимовий варіант Гарміш-Партенкірхен. Фото: Olympic Store

У цьому контексті в МОК згадали виступ афроамериканського спринтера Джессі Оуенса, який здобув чотири золоті медалі в Берліні. В Олімпійському комітеті зауважили, що його тріумф став викликом расистській доктрині нацистів та зміг самотужки спростувати міфи Гітлера про арійську перевагу.

"Ми вважаємо те, що зробив Джессі Оуенс та низка інших спортсменів, чудовим прикладом підтримки олімпійського духу", – додав Адамс.

МОК зауважили, що тираж футболок був обмеженим і наразі повністю розпроданий. У заяві організації зазначено, що попри історичні суперечності, на Олімпіаді у Берліні 1936 року змагалися 4483 спортсмени з 49 країн у 149 дисциплінах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що МОК дискваліфікував українця на Олімпійських іграх через шолом з зображеннями вбитих Росією спортсменів.

Також "Коментарі" писали про те, скільки насправді коштує олімпійська медаль-2026.



