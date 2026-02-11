Олимпийский призер по биатлону после финиша публично признался в измене любимой (ВИДЕО)

Зимняя Олимпиада в Милане-Кортина принесла норвежцу Стурле Хольму Легрейду не только бронзовую медаль, но и один из самых громких моментов турнира. Через несколько минут после финиша в индивидуальной гонке на 20 км 28-летний биатлонист в прямом эфире признался в измене своей девушке.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд. Фото из открытых источников

Легрейд, получивший первую в карьере индивидуальную олимпийскую медаль, сначала поблагодарил команду и болельщиков. Однако дальше его интервью неожиданно стало личным. Спортсмен рассказал, что встретил "любовь всей своей жизни", но три месяца назад изменил ей.

"Есть человек, с которым я хотел бы поделиться этим и который, возможно, сегодня не смотрит. Шесть месяцев назад я встретил любовь всей своей жизни, самого прекрасного и доброго человека в мире. Три месяца назад я совершил свою величайшую ошибку – изменил ей, и я сказал ей об этом неделю назад. Это была самая худшая неделя в моей жизни. Наверное, сейчас многие смотрят на меня другими глазами, но я вижу только ее. Спорт в последние несколько дней был на втором месте. Хотелось бы поделиться этим с ней", – сказал Легрейд.

Позже в комментарии изданию VG биатлонист объяснил, что решил публично заявить о своей измене в надежде вернуть доверие любимой.

"Конечно, теперь я надеюсь, что не испортил день Йохане. Я не знаю, был ли это правильный выбор или нет, но это был выбор, который я сделал. Я сделал выбор рассказать миру, что я сделал, поэтому, возможно, есть шанс, что она поймет, что она на самом деле для меня значит. Возможно, нет, но я не хочу думать, что я не приложил все усилия, чтобы вернуть ее", — объяснил свой поступок биатлонист.

Для Легрейда это уже вторая олимпийская премия. Первую он завоевал в 2022 году в эстафете, когда сборная Норвегии выиграла золото.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о "самой сексуальной спортсменке мира", устроившей скандал на Олимпиаде.

Также "Комментарии" писали, что в МОК приняли окончательное решение по шлему Гераскевича. Какой "компромисс" предложили украинцу.